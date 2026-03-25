Aterrizaje de emergencia: La Selecta de Bolillo Gómez vivió momentos de temor por este desperfecto técnico en pleno vuelo

La Selección de El Salvador vivió un contratiempo inesperado en su traslado hacia República Dominicana, luego de que el avión en el que viajaba tuviera que efectuar un aterrizaje de emergencia en Bogotá este martes.

De acuerdo con la información divulgada por el periodista Rodrigo Velis en sus redes sociales, un problema mecánico obligó a la tripulación a suspender momentáneamente el recorrido y descender en el aeropuerto El Dorado alrededor de las 3:30 p. m., hora local de El Salvador.

“Según información preliminar, el avión presentó un problema relacionado con el sistema de oxígeno, aparentemente por una manguera dañada, lo que obligó a la tripulación a descender por seguridad y regresar a la capital colombiana“, compartió el periodista Rodrigo Velis.

ver también Lo celebra el Bolillo Gómez: Legionario de El Salvador rompe racha negativa con su club

La Selecta reanuda su trayecto tras el susto aéreo

Este incidente alteró la planificación del combinado al mando del Bolillo Gómez en plena ruta internacional, ya que la delegación tenía previsto continuar desde Colombia hacia territorio caribeño. Incluso algunos pasajeros del vuelvo presentaron show nervioso y tuvieron que recibir atención.

Luego de una hora de viaje La Selecta tuvo que regresar al Aeropuerto El Dorado, en Colombia. En estos momentos, el plantel salvadoreño se traslada en autobús rumbo a su hotel en República Dominicana, según se informó desde El Gráfico.

Según El Gráfico, una fuente que viajó con la delegación de El Salvador relató el inconveniente: “El avión despegó y todo iba bien, pero nos avisaron que tenía un problema y que debíamos regresar. Tuvimos que dar vueltas durante un tiempo para gastar combustible y, aproximadamente una hora y media después, aterrizamos“.

Publicidad

Publicidad

Selección de El Salvador – FESFUT

El Salvador enfrenta a República Dominicana y Martinica

La selección de El Salvador se prepara para disputar dos encuentros relevantes en el marco de la Concacaf Series, comenzando con el amistoso ante República Dominicana, programado para el jueves 26 de marzo a las 5:30 p. m., hora local.

Publicidad

Posteriormente, el combinado salvadoreño volverá a la acción el domingo 29 de marzo a las 3:30 p. m., cuando se enfrente a Martinica en su segundo compromiso de esta fecha internacional.

Publicidad

Datos claves

La selección de El Salvador sufrió un aterrizaje de emergencia en Bogotá mientras viajaba rumbo a República Dominicana , debido a un problema mecánico en la aeronave.

sufrió un mientras viajaba rumbo a , debido a un en la aeronave. El contratiempo se produjo alrededor de las 3:30 p. m. , hora local de El Salvador, y obligó a la tripulación a interrumpir momentáneamente el recorrido para priorizar la seguridad.

, hora local de El Salvador, y obligó a la tripulación a para priorizar la seguridad. A pesar del susto, la Selecta mantiene en agenda sus dos partidos de la Concacaf Series: primero ante República Dominicana el jueves 26 de marzo a las 5:30 p. m., y luego frente a Martinica el domingo 29 de marzo a las 3:30 p. m.