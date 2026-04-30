El Bolillo Gómez celebra la nueva decisión de Yamil Bukele con la que se fortalecerá la Selección de El Salvador

La Federación Salvadoreña de Fútbol, liderada por Yamil Bukele, ha dado un paso firme hacia el futuro con el lanzamiento del programa “FESFUT Talent I.D. Camp”, una visoria de alcance internacional que tiene como objetivo descubrir y potenciar nuevos talentos salvadoreños. Este proyecto apunta directamente a fortalecer la base de las futuras selecciones nacionales.

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La iniciativa está dirigida a jóvenes nacidos entre 2010 y 2013, quienes tendrán la oportunidad de integrarse a un proceso de formación de alto nivel, pensado para competencias exigentes para El Salvador como los mundiales sub-17 y sub-20 de la FIFA. Se trata de una plataforma diseñada para pulir talento desde etapas tempranas y proyectarlo al máximo nivel.

El proceso estará bajo la supervisión de un grupo de entrenadores con experiencia, encabezado por Eduardo Lara, Hugo Pérez y Antonio Henríquez, quienes tendrán la responsabilidad de evaluar y guiar a los futbolistas durante cada fase del campamento. Su rol será clave para identificar perfiles con proyección internacional.

Un puente hacia Europa para el talento salvadoreño

Uno de los mayores atractivos del programa es la posibilidad de trascender fronteras. Los jugadores que logren superar los distintos filtros tendrán la oportunidad de viajar a Milán, donde se desarrollará la etapa internacional del proyecto, consolidando así un puente directo hacia Europa para el talento emergente.

El proceso de selección será exigente y estructurado. Los aspirantes deberán completar un formulario oficial y presentar un video con sus mejores jugadas (highlights), antes de someterse a tres filtros programados para los días 17, 18 y 19 de julio, organizados por categorías para garantizar una evaluación precisa.

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Más allá del impacto inmediato en las categorías juveniles, esta iniciativa representa una apuesta estratégica para el futuro del fútbol salvadoreño. Incluso el combinado mayor, dirigido por Hernán Darío “El Bolillo” Gómez, podría verse beneficiado a mediano plazo, al contar con una nueva generación de jugadores mejor preparados y con experiencia internacional.

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