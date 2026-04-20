Fedefútbol en el ojo de la tormenta: FIFA y Concacaf toman una decisión que impacta en Costa Rica

Este martes, la Federación Costarricense de Fútbol llevará a cabo una Asamblea en la que se conocerá al nuevo Director 1 del Comité Ejecutivo. Después de la renuncia de Juan Carlos Rojas al cargo, el Comité estará completo tras el proceso electoral.

En medio de estas elecciones, surgió un gran escándalo que involucra justamente a la votación que se llevará a cabo en la Federación. La Liga Nacional de Fútbol Aficionado (Linafa) reveló que presentó una denuncia ante la FIFA en contra de Osael Maroto por una supuesta coerción.

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En esta denuncia, acusan al presidente de la Fedefúbol de influir de manera coercitiva en la votación. El propio Maroto respondió ante la denuncia y desestimó rotundamente que exista un reclamo formal por parte de Linafa ante la FIFA.

FIFA y Concacaf seguirán la Asamblea Extraordinaria de la Fedefútbol

Después de esta supuesta denuncia, FIFA y Concacaf tomaron una decisión determinante de cara a la Asamblea Extraordinaria de este martes. Según la información del periodista Ferlin Fuentes, habrá un representante de la Federación Internacional y otro de la Confederación.

Si bien FIFA y Concacaf no participarán de la elección del Director 1, sus representantes estarán atentos a lo que pueda pasar para que no ocurra ninguna situación extraña que influya al directivo electo.

Cabe resaltar que hay dos candidatos a tomar el cargo vacante. En representación del Deportivo Saprissa, aparece Roberto Artavia, quien no corre como el máximo aspirante. El que sería elegido es el presidente del Fútbol Playa, Stewart Gómez, quien sí tendría varios votos.

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En resumen