Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Concacaf

“Los más ganadores en todo”: Saprissa presume el premio que nadie esperaba y lo hace único en Concacaf

Saprissa fue reconocido por un galardón del que muy pocos pueden disfrutar por una ingeniosa campaña.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

Sigue a FCA en Google!
El equipo morado lo festeja en Costa Rica.
© Prensa SaprissaEl equipo morado lo festeja en Costa Rica.

Este lunes, después del empate por 1-1 en el Clásico Nacional, el Deportivo Saprissa comunicó una importante noticia que lo hace único en toda Latinoamérica. El Monstruo recibió un premio que muy pocos lograron en la región.

A través de sus redes sociales, la S presumió que fue galardonado por Warner Bros. Discovery debido a su camiseta inspirada en Batman. “Nuestra campaña con Batman fue premiada por Warner Bros. Discovery como la mejor de Latinoamérica. ¡Los más ganadores en TODO!“, expresó el Monstruo.

Saprissa en X.

Saprissa en X.

Desde Saprissa, el Gerente de Mercadeo, Karol Quesada, manifestó lo que significa este premio para la institución: “Es un honor que el trabajo de nuestra institución resalte a nivel internacional y que una compañía de gran renombre como Warner Bros reconozca la calidad con la que este uniforme fue ejecutado“.

“No tiene sentido”: presidente de Saprissa denuncia la maniobra de Alajuelense para frenar su llegada a la Fedefútbol

ver también

“No tiene sentido”: presidente de Saprissa denuncia la maniobra de Alajuelense para frenar su llegada a la Fedefútbol

Y agregó sobre la campaña: “Fuimos cuidadosos de cada detalle en este producto: desde su concepción, las piezas audiovisuales, hasta la experiencia de nuestros seguidores al recibir esta indumentaria. Este premio es consecuencia del trabajo con excelencia que nos caracteriza en nuestro club”.

Publicidad

El conjunto tibaseño lanzó dos uniformes en conjunto con Batman: uno blanco y otro negro. Ambas camisetas son la tercera equipación. El equipo morado las utiliza con poca frecuencia, ya que se trata de una edición especial.

NIÑO Camiseta Edición Aficionado Tercer Uniforme Visita
Publicidad

Saprissa, con este premio de Warner Bros, se consagra como el único equipo de la región en conseguirlo. Después del clásico, el Monstruo Morado se encargó de comunicar buenas noticias a sus aficionados. A esta, hay que sumarle el pago de la deuda completa a la Caja como confirmó Roberto Artavia.

En resumen

  • Saprissa recibió el premio de Warner Bros. Discovery por su campaña de la camiseta Batman.
  • El Monstruo fue galardonado por tener la mejor campaña de mercadeo en toda Latinoamérica.
  • Karol Quesada, como Gerente de Mercadeo, destacó que el uniforme especial incluyó dos diseños en colores blanco y negro con mucho cuidado.
Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
La Copa Centroamericana 2026 ya tiene 11 equipos: los clubes que están en carrera para clasificar
Concacaf

La Copa Centroamericana 2026 ya tiene 11 equipos: los clubes que están en carrera para clasificar

Encontrado por Francis Hernández: el fichaje que medita Honduras para el Mundial
Honduras

Encontrado por Francis Hernández: el fichaje que medita Honduras para el Mundial

Alajuelense confirma otra baja que golpea al Machillo Ramírez
Liga Deportiva Alajuelense

Alajuelense confirma otra baja que golpea al Machillo Ramírez

Deiby Flores sorprende a la Selección de Honduras con el club que encontró antes de enfrentar a Argentina
Honduras

Deiby Flores sorprende a la Selección de Honduras con el club que encontró antes de enfrentar a Argentina

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo