Este lunes, después del empate por 1-1 en el Clásico Nacional, el Deportivo Saprissa comunicó una importante noticia que lo hace único en toda Latinoamérica. El Monstruo recibió un premio que muy pocos lograron en la región.

A través de sus redes sociales, la S presumió que fue galardonado por Warner Bros. Discovery debido a su camiseta inspirada en Batman. “Nuestra campaña con Batman fue premiada por Warner Bros. Discovery como la mejor de Latinoamérica. ¡Los más ganadores en TODO!“, expresó el Monstruo.

Saprissa en X.

Desde Saprissa, el Gerente de Mercadeo, Karol Quesada, manifestó lo que significa este premio para la institución: “Es un honor que el trabajo de nuestra institución resalte a nivel internacional y que una compañía de gran renombre como Warner Bros reconozca la calidad con la que este uniforme fue ejecutado“.

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Y agregó sobre la campaña: “Fuimos cuidadosos de cada detalle en este producto: desde su concepción, las piezas audiovisuales, hasta la experiencia de nuestros seguidores al recibir esta indumentaria. Este premio es consecuencia del trabajo con excelencia que nos caracteriza en nuestro club”.

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El conjunto tibaseño lanzó dos uniformes en conjunto con Batman: uno blanco y otro negro. Ambas camisetas son la tercera equipación. El equipo morado las utiliza con poca frecuencia, ya que se trata de una edición especial.

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Saprissa, con este premio de Warner Bros, se consagra como el único equipo de la región en conseguirlo. Después del clásico, el Monstruo Morado se encargó de comunicar buenas noticias a sus aficionados. A esta, hay que sumarle el pago de la deuda completa a la Caja como confirmó Roberto Artavia.

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En resumen

Saprissa recibió el premio de Warner Bros. Discovery por su campaña de la camiseta Batman.

recibió el premio de por su campaña de la camiseta Batman. El Monstruo fue galardonado por tener la mejor campaña de mercadeo en toda Latinoamérica .

fue galardonado por tener la mejor campaña de mercadeo en toda . Karol Quesada, como Gerente de Mercadeo, destacó que el uniforme especial incluyó dos diseños en colores blanco y negro con mucho cuidado.