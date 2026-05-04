La dirección técnica de Liga Deportiva Alajuelense quedó huérfana el pasado sábado 2 de mayo, cuando Óscar Ramírez se reunió con la cúpula dirigencial del club y le comunicó que no iba a renovar su contrato después del desgastante semestre que vivió, con un final que nadie vio venir a principio de año: el campeón quedándose afuera de la fase final del Torneo Clausura 2026.

Son varios los motivos que llevaron al “Macho” a tomar la decisión de irse. Y con él, se marcharon también su asistente, Wardy Alfaro, y el cuestionado preparador físico Juan Carlos Barrantes. Sin embargo, su hijo, Andrés, todavía no definió qué pasará con su futuro.

Alajuelense le abre las puertas al hijo de Óscar Ramírez

En la emisión de este lunes del programa Teléfono Rojo, el periodista Ferlin Fuentes dio a conocer que Andrés Ramírez tiene el visto bueno para continuar en Alajuelense después de junio. Aunque ya no como analista de video del primer equipo.

“Yo no sé si va a seguir o no, pero tengo entendido que existe la posibilidad de reubicarlo en liga menor si el muchacho quiere seguir. De hecho, cuando el ‘Macho’ llega a liga menor, llega con su hijo. Él lo ayudaba a Bryan Ruiz y a ellos en la parte audiovisual”, recalcó Fuentes, confirmando la información que también se dio a conocer en el envío Al Pie del Deporte.

ver también El hijo del Machillo Ramírez lanzó una picante dedicatoria tras el título de Alajuelense: ＂Ese periodista sabe quién es＂

Luego de saborear las mieles del éxito al levantar tres títulos junto a su padre: el Apertura 2025, la Copa Centroamericana y la Recopa, a Andrés le tocó despedirlo el fin de semana —luego de haber vivido en carne propia la debacle— con un mensaje en redes sociales que caló hondo en la afición. “No llores porque terminó, sonríe porque pasó. Gracias al liguismo por toda esta etapa y este sueño vivido con el viejillo”.

Ahora, tiene la chance de seguir abriéndose camino en la institución, que está enfocada de lleno en la contratación de un nuevo DT: con Jorge Luis Pinto, Jeaustin Campos y José Saturnino Cardozo prácticamente descartados, se menciona que podría llegar un mexicano al banquillo que es del gusto de Carlos Vela, el gerente deportivo.

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La pretemporada de Alajuelense está prevista que comience el 8 de junio. Para entonces, ya debería estar en funciones el próximo timonel, que tendrá como primera labor moldear la plantilla a su gusto, con salidas y refuerzos que reaviven otra vez el sueño de la 31.

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En síntesis

Alajuelense le ofreció a Andrés Ramírez , hijo del “Machillo”, la posibilidad de seguir en el club pese a la salida de su padre.

, hijo del “Machillo”, la posibilidad de seguir en el club pese a la salida de su padre. La propuesta consiste en reubicarlo en las divisiones menores .

. A diferencia de Andrés, el asistente Wardy Alfaro y el preparador físico Juan Carlos Barrantes ya quedaron fuera de la institución.

de la institución. La gerencia deportiva busca al nuevo DT a contrarreloj; la pretemporada iniciaría el 8 de junio.