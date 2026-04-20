La Copa Centroamericana 2026 ya tiene 11 equipos: los clubes que están en carrera para clasificar y qué necesitan

El próximo semestre, después del Mundial 2026, se jugará el segundo torneo más importante a nivel de clubes de la región: la Copa Centroamericana de la Concacaf. En dicho certamen participarán veinte equipos, aunque ya hay once que aseguraron su participación, entre los que figura el campeón defensor, Liga Deportiva Alajuelense.

Las nueve plazas que quedan por definirse lo harán en las próximas semanas, cuando finalicen los torneos en Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Panamá —el único representante de Belice será Verdes FC—. Y así está el panorama hasta el momento.

Honduras – 3 cupos (faltan tres jornadas)

Con Olimpia ya clasificado por ser el campeón del Torneo Apertura 2025, quedan dos cupos disponibles. Uno para el monarca del Clausura 2026 y otro para el líder de la tabla acumulada, que también es el León (76 puntos). Por ende, ese lugar le corresponde al segundo mejor ubicado, que saldrá entre Marathón (69) y Motagua (67).

Costa Rica – 4 cupos (quedan dos jornadas)

El primer elenco tico en clasificar a la Copa Centroamericana fue su vigente tricampeón, Liga Deportiva Alajuelense, tras ganar el Apertura 2025. Pero como además lidera la acumulada, ese boleto ahora le corresponde a su escolta, Deportivo Saprissa, que suma 62 puntos y ya se volvió inalcanzable para sus perseguidores, Cartaginés y Liberia, ambos empatados en 54.

ver también Miles de dólares: Saprissa se asegura el premio de Concacaf del que pocos hablan previo al clásico contra Alajuelense

Por encima de ambos está Herediano, con 60, que clasificará por esta vía en caso de no quedar campeón del Clausura 2026. Sin embargo, es firme candidato al título y ya prácticamente se aseguró el liderato general, lo que le permitirá jugar la gran final aun si cae eliminado en las semifinales o la final.

Guatemala – 4 cupos (queda una jornada)

Antigua GFC (campeón del Apertura 2025) y Municipal (líder de la tabla acumulada con 83 puntos) ya aseguraron su lugar. Los dos cupos restantes se repartirán entre el equipo que levante el Clausura 2026 y el segundo mejor clasificado en la acumulada, que en este momento es Mixco, con 80.

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Debajo suyo en la tabla están los antigüeños (75). Pero como ya clasificaron, Xelajú (64) podría pasar a ser el mejor posicionado si los mixqueños campeonan; o el segundo si el nuevo monarca es otro de los equipos que están en los cuartos de final o cerca de meterse y no fueron mencionados.

El Salvador – 3 cupos (quedan dos jornadas)

En la liga salvadoreña también hay dos elencos que amarraron su boleto: Firpo (campeón del Apertura 2025) y FAS (líder de la tabla acumulada con 93 unidades). El boleto que está libre se lo adueñará el ganador del Clausura 2026: en el caso de que los Tigrillos borden su estrella número 20, clasificaría Alianza como el club con más puntos (75) al cabo de los dos torneos.

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(Foto: Alianza FC / X)

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Nicaragua – 2 cupos (falta una fecha)

Luego de que la Concacaf le retirara el boleto extra que se había ganado, el fútbol nicaragüense tendrá dos representantes en el torneo: uno es Diriangén, campeón del Apertura 2025, y el equipo que se proclame monarca del Clausura 2026. Empero, si el Cacique vuelve a campeonar, el cupo se lo llevará Real Estelí por ser el puntero de la tabla acumulada (tiene 69 puntos y Managua, que suma 62, ya no lo puede alcanzar).

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Panamá – 3 cupos (quedan dos jornadas)

El primer clasificado es Plaza Amador (campeón del Apertura 2026) y acaba de asegurar su participación como líder de la tabla general Alianza FC, con 51 puntos. Sus perseguidores, Árabe Unido y UMECIT, tienen 44 y ya no pueden alcanzarlo. Aunque están a la espera: si logran acceder a los play-offs y alguno de los dos campeona, o si lo hacen los Verdolagas, podrían decir presente en la próxima Copa Centroamericana.

Datos clave

Ya hay 11 equipos clasificados de los 20 que disputarán el torneo; Alajuelense (campeón defensor), Saprissa, Olimpia y Municipal son algunos de los fijos.

de los 20 que disputarán el torneo; Alajuelense (campeón defensor), Saprissa, Olimpia y Municipal son algunos de los fijos. Con la Liga y Saprissa adentro, Herediano tiene un pie y medio en la Copa, dejando la última plaza en una lucha directa entre Cartaginés y Liberia.

tiene un pie y medio en la Copa, dejando la última plaza en una lucha directa entre Cartaginés y Liberia. Las 9 plazas restantes se repartirán entre los campeones del Clausura 2026 y los mejores ubicados en las tablas acumuladas de cada liga.

y los mejores ubicados en las tablas acumuladas de cada liga. Tras perder su cupo extra, el fútbol pinolero solo tendrá dos representantes: Diriangén (ya clasificado) y el campeón del actual torneo o Real Estelí.

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