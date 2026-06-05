El Salvador vs. Qatar: hora, TV y alineaciones del amistoso internacional que se juega en Estados Unidos

Conozca todos los detalles del juego amistosos de los salvadoreños ante los qataríes por la Fecha FIFA de junio.

La Selección de El Salvador afrontará una nueva prueba internacional cuando se enfrente a Qatar en un partido amistoso que servirá para cerrar la gira de preparación del equipo dirigido por Hernán Darío Bolillo Gómez en el que seguirá observando jugadores.

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El encuentro se disputará en Los Ángeles, California, y será una oportunidad importante para que la Selecta continúe ajustando detalles de cara a los próximos compromisos oficiales, en específico la Liga de Naciones de la Concacaf que será en septiembre.

Cuándo y dónde juega El Salvador vs. Qatar

Los salvadoreños y los qataríes se enfrentarán mañana 6 de junio a las 14:00 horas en el BMO Stadium de Los Ángeles, California, Estados Unidos.

Dónde ver EN VIVO a El Salvador vs. Qatar

Los aficionados salvadoreños podrán seguir el amistoso entre El Salvador y Qatar en vivo a través de FOX.

Cómo llega El Salvador

Los salvadoreños vienen de enfrentar a Corea del Sur la semana pasada, rival contra el que cayeron 1-0 y que a pesar del resultado adverso dejaron buenas sensaciones ante un rival que participará en la justa mundialista y que tuvo su despedida.

Por otra parte, en marzo fue todo lo contrario con un empate ante República Dominicana y una pálida victoria contra Martinica que causó críticas, pero ahora parece que se está tomando un nuevo aire y Qatar es una gran prueba.

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Cómo llega Qatar

Los qataríes vienen de perder 1-0 frente a Irlanda en un compromiso en el que dejaron muchas dudas de cara al mundial en marzo no pudieron jugar contra Serbia y Sudán por el conflicto de medio oriente, por lo que han tenido pocas pruebas.

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En la Copa del Mundo, Qatar está ubicado en el Grupo B con Suiza, la anfitriona Canadá y Bosnia-Herzegovina, contrincantes con los que intentará terminar en los mejores clasificados y así estar en la siguiente fase.