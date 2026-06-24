Cuál es el ranking FIFA de Qatar y cuántos puestos lo separan de Bosnia y Herzegovina en el Mundial 2026

El partido se jugará este miércoles 24 de junio en el Seattle Stadium, nombre FIFA del Lumen Field, y será parte de la última fecha del Grupo B.

Qatar llega a su partido contra Bosnia y Herzegovina por el Grupo B del Mundial 2026 con una diferencia importante en el ranking FIFA, aunque el contexto de la tabla deja a las dos selecciones en la misma situación: ambas necesitan ganar para seguir con vida.

En la última actualización previa al inicio del torneo, Bosnia y Herzegovina aparece en el puesto 53, mientras que Qatar ocupa el lugar 58. Es decir, entre ambas selecciones hay apenas 5 puestos de distancia a favor del equipo europeo.

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El partido se jugará este miércoles 24 de junio en el Seattle Stadium, nombre FIFA del Lumen Field, y será parte de la última fecha del Grupo B. El otro encuentro de la zona, Canadá vs. Suiza, se disputará en simultáneo.

Cuál es el ranking FIFA de Qatar

Qatar ocupa el puesto 58 del ranking FIFA masculino en la actualización previa al Mundial 2026.

El seleccionado asiático llega por debajo de sus tres rivales del grupo, aunque no demasiado lejos de Bosnia y Herzegovina. Esa cercanía en el ranking refleja que no se trata de una diferencia enorme en la previa.

De todos modos, el desarrollo del Mundial golpeó fuerte a Qatar. En su debut consiguió un empate 1-1 ante Suiza, un resultado valioso frente a un rival europeo de mayor recorrido. Pero en la segunda fecha sufrió una derrota muy dura: 6-0 contra Canadá.

Ese resultado dejó a Qatar con 1 punto y con una diferencia de gol muy negativa, por lo que necesita ganarle a Bosnia y esperar otros resultados para mantener alguna posibilidad.

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Cuál es el ranking FIFA de Bosnia y Herzegovina

Bosnia y Herzegovina está en el puesto 53 del ranking FIFA y llega al partido con una leve ventaja sobre Qatar desde la clasificación mundial.

El equipo europeo comenzó el Mundial con un empate 1-1 ante Canadá, un resultado que parecía dejarlo bien parado. Sin embargo, la derrota 4-1 contra Suiza lo complicó mucho antes del cierre del grupo.

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Bosnia también llega con 1 punto, pero con una diferencia de gol menos golpeada que la de Qatar. Por eso, una victoria puede dejarlo en una posición más competitiva para pelear el segundo lugar o la tabla de mejores terceros.

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Cómo está el ranking FIFA del Grupo B

El Grupo B tiene diferencias marcadas entre sus selecciones. Suiza aparece como la mejor ubicada, Canadá llega como equipo anfitrión y en crecimiento, mientras que Bosnia y Qatar parten más atrás.

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Así están ubicadas las selecciones del grupo según el ranking FIFA previo al Mundial 2026:

Suiza: 19.º

19.º Canadá: 28.º

28.º Bosnia y Herzegovina: 53.º

53.º Qatar: 58.º

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Qatar y Bosnia llegan separados por muy poco

La diferencia entre Qatar y Bosnia y Herzegovina es de solo 5 puestos en el ranking FIFA. Eso marca un partido más parejo desde la previa que otros cruces de la última fecha.

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Sin embargo, el momento de cada selección llega condicionado por lo que pasó en la segunda jornada. Bosnia fue goleada por Suiza, pero mantiene un margen algo mejor en la diferencia de gol. Qatar, en cambio, quedó muy tocado después del 6-0 ante Canadá.

Por eso, el ranking funciona como una referencia, pero no define por sí solo el escenario. La tabla obliga a los dos a buscar el triunfo.

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Qué se juegan Qatar y Bosnia y Herzegovina

El partido tiene una lectura directa: el que gana llega a 4 puntos y mantiene opciones de clasificación.

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Si Qatar gana, alcanzará esa línea y esperará lo que ocurra entre Canadá y Suiza. Si Bosnia gana, también llegará a 4 unidades y tendrá mejores argumentos para pelear por el segundo lugar o por un lugar entre los mejores terceros.

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El empate no le sirve demasiado a ninguno. Con 2 puntos, ambos quedarían prácticamente sin margen para competir por la clasificación.

Datos de Bosnia y Herzegovina vs. Qatar

Partido: Bosnia y Herzegovina vs. Qatar.

Bosnia y Herzegovina vs. Qatar. Instancia: Fase de grupos.

Fase de grupos. Grupo: B.

B. Fecha: miércoles 24 de junio.

miércoles 24 de junio. Estadio: Seattle Stadium / Lumen Field.

Seattle Stadium / Lumen Field. Ranking FIFA de Bosnia y Herzegovina: 53.º.

53.º. Ranking FIFA de Qatar: 58.º.

58.º. Diferencia: 5 puestos a favor de Bosnia y Herzegovina.

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