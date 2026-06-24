En qué clubes juegan los futbolistas de Qatar y cuál es el valor total de la selección en el Mundial 2026

Más allá del presente en la tabla, el plantel qatarí tiene una característica muy marcada: casi todos sus futbolistas juegan en la liga local.

Qatar llega a la última fecha del Grupo B del Mundial 2026 con una misión clara: ganarle a Bosnia y Herzegovina y esperar una combinación favorable para sostener sus chances de clasificación.

El equipo dirigido por Julen Lopetegui suma 1 punto después de dos partidos. En el debut empató 1-1 ante Suiza, pero luego sufrió una dura derrota 6-0 contra Canadá, un resultado que dejó muy golpeada su diferencia de gol.

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Más allá del presente en la tabla, el plantel qatarí tiene una característica muy marcada: casi todos sus futbolistas juegan en la liga local. A diferencia de otras selecciones del Mundial, Qatar armó su lista con una base fuerte del fútbol doméstico, especialmente de clubes como Al Sadd, Al Duhail, Al Rayyan, Al Arabi, Al Gharafa y Al Wakrah.

Cuál es el valor total de la selección de Qatar

Según Transfermarkt, el valor total de mercado de la selección de Qatar es de 19,93 millones de euros.

La cifra ubica al seleccionado asiático entre los planteles de menor valor dentro del Mundial 2026. El dato también muestra una diferencia clara con varias selecciones de su grupo: Qatar no tiene una plantilla construida alrededor de futbolistas de grandes ligas europeas, sino una base muy asociada al campeonato local.

El jugador más valioso del equipo es Akram Afif, una de las figuras históricas del fútbol qatarí reciente, con una cotización de 8 millones de euros. Detrás aparece Almoez Ali, otro nombre central del ciclo, con 2,5 millones de euros.

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Los futbolistas más valiosos de Qatar

El plantel de Qatar tiene a sus principales valores en ataque. Estos son algunos de los jugadores mejor cotizados:

Akram Afif — Al Sadd — 8 millones de euros

— Al Sadd — Almoez Ali — Al Duhail — 2,5 millones de euros

— Al Duhail — Edmílson Junior — Al Duhail — 1,8 millones de euros

— Al Duhail — Meshaal Barsham — Al Sadd — 700 mil euros

— Al Sadd — Homam Ahmed — Cultural Leonesa — 500 mil euros

— Cultural Leonesa — Jassem Gaber — Al Arabi — 500 mil euros

— Al Arabi — Ahmed Al-Ganehi — Al Gharafa — 500 mil euros

— Al Gharafa — Mohamed Manai — Al Shamal — 500 mil euros

— Al Shamal — Mahmoud Abunada — Al Rayyan — 400 mil euros

— Al Rayyan — Ayoub Alawi — Al Gharafa — 375 mil euros

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La diferencia entre Akram Afif y el resto del plantel es muy marcada. El atacante representa una parte importante del valor total de mercado de Qatar y sigue siendo el jugador más determinante del equipo.

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Akram Afif es el jugador más caro de Qatar. Foto: FIFA.

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Dónde juegan los futbolistas de Qatar

La convocatoria de Qatar para el Mundial 2026 tiene una fuerte presencia de futbolistas del campeonato local. La mayoría compite en clubes de la Qatar Stars League.

Los equipos con más peso dentro del plantel son Al Sadd, Al Duhail, Al Rayyan, Al Arabi, Al Gharafa y Al Wakrah. También aparecen futbolistas de Al Shamal y un caso en el exterior: Homam Ahmed, que juega en Cultural Leonesa, de España.

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Arqueros

Salah Zakaria — Al Duhail, Qatar

— Al Duhail, Qatar Mahmoud Abunada — Al Rayyan, Qatar

— Al Rayyan, Qatar Meshaal Barsham — Al Sadd, Qatar

Defensores

Pedro Miguel — Al Sadd, Qatar

— Al Sadd, Qatar Lucas Mendes — Al Wakrah, Qatar

— Al Wakrah, Qatar Issa Laye — Al Arabi, Qatar

— Al Arabi, Qatar Alhashmi Alhussein — Al Arabi, Qatar

— Al Arabi, Qatar Ayoub Alawi — Al Gharafa, Qatar

— Al Gharafa, Qatar Homam Ahmed — Cultural Leonesa, España

— Cultural Leonesa, España Boualem Khoukhi — Al Sadd, Qatar

— Al Sadd, Qatar Sultan Al-Brake — Al Duhail, Qatar

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Mediocampistas

Jassem Gaber — Al Arabi, Qatar

— Al Arabi, Qatar Karim Boudiaf — Al Duhail, Qatar

— Al Duhail, Qatar Ahmed Fathy — Al Arabi, Qatar

— Al Arabi, Qatar Abdulaziz Hatem — Al Rayyan, Qatar

— Al Rayyan, Qatar Assim Madibo — Al Wakrah, Qatar

— Al Wakrah, Qatar Mohamed Manai — Al Shamal, Qatar

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Delanteros

Ahmed Alaaeldin — Al Rayyan, Qatar

— Al Rayyan, Qatar Edmílson Junior — Al Duhail, Qatar

— Al Duhail, Qatar Mohammed Muntari — Al Gharafa, Qatar

— Al Gharafa, Qatar Hassan Al-Haydos — Al Sadd, Qatar

— Al Sadd, Qatar Akram Afif — Al Sadd, Qatar

— Al Sadd, Qatar Yusuf Abdurisag — Al Wakrah, Qatar

— Al Wakrah, Qatar Almoez Ali — Al Duhail, Qatar

— Al Duhail, Qatar Tahsin Mohammed — Al Duhail, Qatar

— Al Duhail, Qatar Ahmed Al-Ganehi — Al Gharafa, Qatar

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Akram Afif, la gran figura de Qatar

El nombre principal del plantel es Akram Afif. El atacante de Al Sadd es el futbolista más valioso de Qatar y una de las figuras más importantes del fútbol asiático de los últimos años.

Su influencia es central para el equipo. Qatar suele depender mucho de su creatividad, de su capacidad para acelerar en tres cuartos de cancha y de su precisión en los últimos metros.

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Ante Bosnia y Herzegovina, su participación puede ser determinante. Qatar necesita ganar y, para eso, deberá encontrar más peso ofensivo que en la goleada sufrida ante Canadá.

Almoez Ali y la búsqueda del gol

Otro nombre clave es Almoez Ali, delantero de Al Duhail y una de las referencias históricas del seleccionado qatarí.

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Su trayectoria con la selección lo convirtió en una pieza importante del ciclo. Sin embargo, Qatar llega a la última fecha con problemas ofensivos y con la necesidad de convertir para mantenerse con vida.

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El partido contra Bosnia y Herzegovina puede ser una última oportunidad para que Almoez Ali tenga impacto en el Mundial 2026.

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Una selección con base local

Qatar tiene un perfil muy distinto al de varias selecciones del torneo. Su plantel está construido casi por completo con jugadores que compiten en la liga local.

Esa continuidad puede ser una ventaja desde el conocimiento entre futbolistas, pero también marca un límite en términos de roce internacional. Muchos de sus rivales tienen planteles repartidos en ligas europeas, mientras que Qatar se apoya en una base más doméstica.

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El desafío ante Bosnia será mostrar que esa estructura puede competir en un partido de máxima presión, después de una derrota muy dura ante Canadá.

Datos de Qatar en el Mundial 2026

Seleccionador: Julen Lopetegui

Julen Lopetegui Grupo: B

B Rivales: Canadá, Suiza y Bosnia y Herzegovina

Canadá, Suiza y Bosnia y Herzegovina Valor total del plantel: 19,93 millones de euros

19,93 millones de euros Jugador más valioso: Akram Afif, 8 millones de euros

Akram Afif, 8 millones de euros Ranking FIFA: 58.º

58.º Primer resultado: Qatar 1-1 Suiza

Qatar 1-1 Suiza Segundo resultado: Canadá 6-0 Qatar

Canadá 6-0 Qatar Próximo partido: Bosnia y Herzegovina vs. Qatar