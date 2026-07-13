Superó a Brayan Gil: los millones que DC United pagó para fichar a Nathan Ordaz y hacen historia en El Salvador

Los cuatro veces campeones de la MLS desembolsaron una importante suma por Ordaz, quien superó a Brayan Gil como el fichaje más caro en la historia del fútbol salvadoreño.

Ya es oficial. Nathan Ordaz se convirtió este lunes en nuevo futbolista de DC United para la temporada 2026/2027, cerrando así su etapa en Los Angeles FC, el club que lo formó desde los 14 años y en el que debutó como profesional.

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Desde entonces, el delantero de la selección de El Salvador se consolidó como uno de los delanteros con más proyección de la MLS. En tres temporadas y media con los angelinos, que se traducen en 98 partidos, anotó 14 goles, dio 8 asistencias y conquistó un título: la U.S. Open Cup de 2024.

Este nuevo desafío en la carrera de Ordaz genera ruido en su patria no solo por el cambio de aires, que lo mantendrá en un equipo competitivo. La importante cifra desembolsada por los Negrirojos también causa impacto, pues lo convirtió en el futbolista salvadoreño más caro de la historia.

Nathan Ordaz destronó a Brayan Gil como el fichaje más caro de El Salvador

DC United informó a través de un comunicado que le pagó $2.375 millones de dólares en efectivo a LAFC para adquirir la ficha de Nathan Ordaz. De esta forma, el nacido hace 22 años en Van Nuys, California, superó el récord que había establecido su compañero en La Selecta, Brayan Gil, cuando pasó de Deportes Tolima al FC Baltika Kaliningrad de Rusia.

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La institución, por entonces en la segunda división de Rusia, habría abonado €1.5 millones de euros por Gil a comienzos de 2025. Esa cifra, provista por el sitio Transfermarkt, ahora quedó rezagada y posicionó al traspaso de Ordaz como el más caro en la historia del balompié cuscatleco.

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Otro punto importante es que si el ex Las Vegas Lights alcanza ciertos objetivos deportivos, su nuevo equipo le desembolsará $500 mil más a LAFC. La operación fue posible gracias a la iniciativa Sub-22, que le permite a las franquicias fichar juveniles sin que los honorarios de los mismos computen para el tope salarial.

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“Nathan es un talento prometedor que ha demostrado una habilidad innata para marcar goles y dar asistencias. Trabaja incansablemente en ambos lados del campo y nos brinda flexibilidad, ya que puede jugar tanto de delantero como de extremo”, aseveró Erkut Sogut, director general de operaciones de fútbol de DC United, dándole la bienvenida a Ordaz.