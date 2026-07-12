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“Trato cerrado”: Nathan Ordaz tiene nuevo equipo en la MLS y el anuncio ilusiona a todo El Salvador

Nathan Ordaz dejará las filas del LAFC para unirse a una histórica franquicia de la MLS, donde buscará mayor protagonismo y minutos en cancha.

Geronimo Heller

Por Geronimo Heller

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Nathan Ordaz tiene nuevo club en la MLS.
© Getty.Nathan Ordaz tiene nuevo club en la MLS.

La gran joya de El Salvador cambiará de camiseta en la Major League Soccer. Nathan Ordaz, el delantero de 22 años que nació en California pero decidió representar a La Selecta a nivel internacional, tiene todo acordado para despedirse de Los Ángeles FC y pasar a un rival directo dentro de la liga estadounidense.

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La primicia sobre el futuro del atacante fue revelada por el periodista Tom Bogert, quien trabaja para el medio The Athletic. A través de sus redes sociales, el comunicador norteamericano hizo el anuncio que despertó la ilusión de la afición cuscatleca.

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Nathan Ordaz jugará en el D.C. United

URGENTE: D.C. United adquirirá al delantero internacional de El Salvador Nathan Ordaz del LAFC. Obtiene la oportunidad de ganar más minutos en D.C. Debería encajar bastante bien con Tai Baribo y Louis Munteanu”, informó Bogert.

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Minutos más tarde, el periodista salvadoreño Rodrigo Velis ratificó el acuerdo por la joven promesa: “Trato cerrado. Nuestra figura internacional Nathan Ordaz dejará LAFC para convertirse en nuevo jugador del D.C. United”.

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De esta manera, el delantero de 1,80 metros de estatura da por finalizada su etapa en el club angelino. Se marcha dejando un registro de 98 partidos disputados con el primer equipo, en los que cosechó 9 goles y 4 asistencias a lo largo de 2.163 minutos en las últimas dos temporadas.

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D.C. United, la nueva casa del “Chelito” Ordaz

Audi Field - Wikipedia, la enciclopedia libre

El Audi Field, casa del D.C. United, tiene capacidad para 20.000 espectadores (Wikipedia).

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  • Sede: Washington D. C.
  • Fundación: 1996 (es uno de los diez clubes fundadores de la MLS).
  • Estadio: Audi Field, un moderno recinto ubicado en Buzzard Point e inaugurado en 2018.
  • Colores y apodo: Negro y rojo, por lo que son conocidos como los Black-and-Red.
  • Palmarés local e internacional: Poseen cuatro MLS Cup (1996, 1997, 1999 y 2004), cuatro Supporters’ Shield y tres trofeos de la U.S. Open Cup. Además, brillaron a nivel continental al ganar la Copa de Campeones de Concacaf de 1998.
  • El legado: D.C. United fue la primera gran dinastía de la MLS. El club dominó los primeros años del torneo, conquistando tres de las primeras cuatro ediciones de la MLS Cup y construyendo buena parte de su rica historia alrededor de figuras emblemáticas, como el boliviano Marco Etcheverry.
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