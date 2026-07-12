“Trato cerrado”: Nathan Ordaz tiene nuevo equipo en la MLS y el anuncio ilusiona a todo El Salvador

Nathan Ordaz dejará las filas del LAFC para unirse a una histórica franquicia de la MLS, donde buscará mayor protagonismo y minutos en cancha.

La gran joya de El Salvador cambiará de camiseta en la Major League Soccer. Nathan Ordaz, el delantero de 22 años que nació en California pero decidió representar a La Selecta a nivel internacional, tiene todo acordado para despedirse de Los Ángeles FC y pasar a un rival directo dentro de la liga estadounidense.

Publicidad

La primicia sobre el futuro del atacante fue revelada por el periodista Tom Bogert, quien trabaja para el medio The Athletic. A través de sus redes sociales, el comunicador norteamericano hizo el anuncio que despertó la ilusión de la afición cuscatleca.

ver también Argentina llega a los tiempos extras para eliminar a Suiza: Resumen y goles

Nathan Ordaz jugará en el D.C. United

“URGENTE: D.C. United adquirirá al delantero internacional de El Salvador Nathan Ordaz del LAFC. Obtiene la oportunidad de ganar más minutos en D.C. Debería encajar bastante bien con Tai Baribo y Louis Munteanu”, informó Bogert.

Tweet placeholder

Minutos más tarde, el periodista salvadoreño Rodrigo Velis ratificó el acuerdo por la joven promesa: “Trato cerrado. Nuestra figura internacional Nathan Ordaz dejará LAFC para convertirse en nuevo jugador del D.C. United”.

Publicidad

Tweet placeholder

De esta manera, el delantero de 1,80 metros de estatura da por finalizada su etapa en el club angelino. Se marcha dejando un registro de 98 partidos disputados con el primer equipo, en los que cosechó 9 goles y 4 asistencias a lo largo de 2.163 minutos en las últimas dos temporadas.

Publicidad

ver también Bukele lo aprobó: filtran cuánto dinero pagó Atlético Balboa para comprar la plaza de Hércules en Primera División

D.C. United, la nueva casa del “Chelito” Ordaz

El Audi Field, casa del D.C. United, tiene capacidad para 20.000 espectadores (Wikipedia).

ver también Favorece a Argentina: FIFA confirma la noticia que cambia el panorama de las semifinales del Mundial 2026

Sede: Washington D. C.

Washington D. C. Fundación: 1996 (es uno de los diez clubes fundadores de la MLS).

1996 (es uno de los diez clubes fundadores de la MLS). Estadio: Audi Field, un moderno recinto ubicado en Buzzard Point e inaugurado en 2018.

Audi Field, un moderno recinto ubicado en Buzzard Point e inaugurado en 2018. Colores y apodo: Negro y rojo, por lo que son conocidos como los Black-and-Red.

Negro y rojo, por lo que son conocidos como los Black-and-Red. Palmarés local e internacional: Poseen cuatro MLS Cup (1996, 1997, 1999 y 2004), cuatro Supporters’ Shield y tres trofeos de la U.S. Open Cup. Además, brillaron a nivel continental al ganar la Copa de Campeones de Concacaf de 1998.

Poseen cuatro MLS Cup (1996, 1997, 1999 y 2004), cuatro Supporters’ Shield y tres trofeos de la U.S. Open Cup. Además, brillaron a nivel continental al ganar la Copa de Campeones de Concacaf de 1998. El legado: D.C. United fue la primera gran dinastía de la MLS. El club dominó los primeros años del torneo, conquistando tres de las primeras cuatro ediciones de la MLS Cup y construyendo buena parte de su rica historia alrededor de figuras emblemáticas, como el boliviano Marco Etcheverry.