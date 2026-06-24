¿Quién es el árbitro de Bosnia y Herzegovina vs. Qatar en el Mundial 2026? Perfil y antecedentes de Jesús Valenzuela

El partido tendrá un contexto de alta presión: Bosnia y Qatar llegan con 1 punto y necesitan ganar para sostener sus opciones de clasificación.

Jesús Valenzuela será el árbitro principal del partido entre Bosnia y Herzegovina y Qatar, por la tercera fecha del Grupo B del Mundial 2026. El encuentro se jugará este miércoles 24 de junio en el Seattle Stadium, nombre FIFA del Lumen Field.

La designación pone al frente a un árbitro venezolano de mucha experiencia internacional. Valenzuela llega con recorrido en torneos de Conmebol, antecedentes mundialistas y actividad previa en esta misma Copa del Mundo.

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El partido tendrá un contexto de alta presión: Bosnia y Qatar llegan con 1 punto y necesitan ganar para sostener sus opciones de clasificación.

Quién es Jesús Valenzuela, árbitro de Bosnia vs. Qatar

Jesús Noel Valenzuela Sáez es un árbitro venezolano nacido el 24 de noviembre de 1983 en el estado de Portuguesa, Venezuela.

Es árbitro internacional FIFA desde 2013 y uno de los jueces más reconocidos de Sudamérica en la última década. Su carrera se construyó primero en el fútbol venezolano y luego se extendió a competiciones continentales e internacionales.

Valenzuela tiene experiencia en partidos de liga, torneos de clubes, Eliminatorias Sudamericanas, Copa América y competiciones FIFA. Ese recorrido lo convirtió en una de las principales referencias del arbitraje venezolano.

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Un árbitro con experiencia mundialista

Jesús Valenzuela ya sabe lo que es dirigir en una Copa del Mundo.

El venezolano formó parte del cuerpo arbitral del Mundial de Qatar 2022, donde tuvo actividad como árbitro principal. Esa experiencia lo ubica entre los jueces sudamericanos con recorrido en el máximo torneo de selecciones.

En el Mundial 2026, volvió a ser convocado por FIFA y ya tuvo acción antes de Bosnia vs. Qatar. Estuvo a cargo del partido entre Australia y Turquía, por el Grupo D. Ese antecedente le dio rodaje dentro del torneo antes de tomar otro cruce importante.

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Ahora tendrá un partido de características distintas. Bosnia y Qatar llegan necesitados, con poco margen y con la presión de saber que una derrota puede dejarlos fuera.

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Reconocido en Sudamérica

Valenzuela no es un árbitro nuevo en el escenario internacional. En 2021 fue reconocido como uno de los árbitros destacados de Conmebol, después de una etapa de fuerte presencia en partidos continentales.

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Su experiencia incluye encuentros de Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Eliminatorias y torneos de selecciones. Ese recorrido le dio manejo en partidos intensos, con mucho roce, protestas y presión desde los bancos.

Esa experiencia puede ser importante para un duelo como Bosnia vs. Qatar, en el que el nerviosismo puede crecer con el paso de los minutos.

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Por qué Bosnia vs. Qatar será una prueba exigente

El partido será delicado para el árbitro por el contexto de clasificación.

Bosnia y Herzegovina necesita ganar para sostener sus chances. Qatar también llega obligado después de una dura goleada ante Canadá. Ninguno de los dos puede especular demasiado.

Ese escenario puede generar un partido tenso, con mucha disputa en el mediocampo, faltas tácticas y reclamos en jugadas divididas.

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Valenzuela deberá imponer autoridad desde el inicio, pero sin cortar demasiado el ritmo. El equilibrio será clave: dejar jugar cuando corresponda y sancionar rápido si el partido empieza a desordenarse.

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Cuerpo arbitral de Bosnia y Herzegovina vs. Qatar

El equipo arbitral para Bosnia y Herzegovina vs. Qatar tendrá presencia venezolana en la conducción de campo y apoyo internacional desde el VAR.

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