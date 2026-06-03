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El Salvador vs. Corea del Sur EN VIVO: minuto a minuto del amistoso de La Selecta en USA – ¿Juega Heung-Min Son?

Los de Hernán "El Bolillo" Gómez se enfrentan a los surcoreanos en un juego amistoso que se disputa en Utah, Estados Unidos.

ALINEACIÓN DE COREA DEL SUR

  • Kim Seunggyu (Portero)
  • Kim Min-jae
  • Lee Tae-seok
  • Lee Jae-sung (Capitán)
  • Lee Gi-hyeok
  • Lee Dong-gyeong
  • Cho Gue-sung
  • Seol Young-woo
  • Lee Han-beom
  • Hwang Hee-chan
  • Hwang In-beom.

Suplentes:

  • Song Bum-keun
  • Oh Hyeon-gyu
  • Baek Seung-ho
  • Choi Woo-jin
  • Kim Tae-hyeon
  • Son Heung-min
  • Kim Moon-hwan
  • Lee Kang-in
  • Yang Hyun-jun
  • Eom Ji-sung
  • Cho Hyeon-woo
  • Park Jin-seop
  • Kang Sang-yoon
  • Kim Jin-gyu
  • Yang Hyeon-jun
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ALINEACIÓN DE EL SALVADOR

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La Selecta ya viaja rumbo al estadio

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Bienvenidos al minuto a minuto de Corea del Sur vs. El Salvador

La potencia asiática se enfrenta a El Salvador de Hernán "El Bolillo" Gómez que sigue en reconstrucción.

José Rodas

Por José Rodas

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Los surcoreanos se enfrentan a El Salvador en un partido de preparación a pocos días del Mundial. Foto: ChatGPT.
Los surcoreanos se enfrentan a El Salvador en un partido de preparación a pocos días del Mundial. Foto: ChatGPT.

El Salvador de Hernán “El Bolillo” Gómez siguen trabajando en la construcción de una nueva era con la mirada puesta en el Mundial de 2030 tras haber quedado fuera de la Copa del Mundo de este año. Este miércoles se enfrentan en un amistoso a Corea del Sur para marcar el inicio de la fecha FIFA de junio.

Para la potencia asiática es una oportunidad de afinar los detalles a tan solo días de su debut en el Mundial 2026 en el que comparten el grupo A con México, República Checa y Sudáfrica.

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Corea del Sur llega con una generación de prometedores futbolistas acompañados por su gran estrellas Heung-Min Son que busca llegar con ritmo de compeencia y aportar toda su capacidad goleadora al ser el máximo referente en el ataque.

Mientras tanto, para El Salvador será una dura prueba que marca el inicio de su reconstrucción con el “Bolillo” Gómez que tendrá como prioridad establecer una base de futbolistas que acompañarán este nuevo proceso.

Se espera que “La Selecta” salga a proponer un juego ordenado tal y como lo ha venido haciendo en sus últimos dos juegos en los que empató 2-2 ante República Dominicada y triunfó 1-0 sobre Martinica.

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¿Dónde se juega y a qué hora inicia?

El juego se disputará en el estadio BYU South Field de Utah, Estados Unidos, a las 7:00 p.m. hora de Centroamérica, 8:00 p.m. de Panamá.

¿Qué canal transmite?

Los aficionados que viven en El Salvador, el juego será transmitido en vivo por Fox Sports (canal 299 de Tigo y 209 de Claro). También podrás seguir el minuto a minuto a través de Fútbol Centroamérica.

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