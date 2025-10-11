El Bolillo no se guarda nada: El Salvador suma otro refuerzo para el trascendental partido contra Guatemala

La Selección de El Salvador se prepara para un partido crucial en su camino hacia el Mundial 2026, cuando reciba a Guatemala el próximo martes 14 de octubre. Con el objetivo de mantener vivas sus esperanzas de clasificación, el técnico Hernán “Bolillo” Gómez decidió realizar ajustes en su plantel ante las recientes bajas por lesión que han afectado a su equipo.

El estratega colombiano anunció la convocatoria de Kianno Casamalhuapa y Elmer Bonilla, dos futbolistas que llegan para reforzar a la Selecta en un momento determinante de la eliminatoria. Ambos fueron llamados de emergencia tras confirmarse las lesiones de Roberto Domínguez y Christian Martínez, quienes quedaron fuera del compromiso ante los chapines.

Elmer Bonilla, mediocampista con amplia experiencia en el fútbol salvadoreño, fue una de las figuras del Municipal Limeño durante el Clausura 2025, torneo en el que el cuadro cuchero llegó hasta la final frente a Alianza. Bonilla también defendió la camiseta del CD Dragón, y su llamado representa una oportunidad de consolidarse en la selección mayor.

Tal como se había adelantado, también está Kianno Casamalhuapa, el defensor de 19 años, es una de las promesas del fútbol salvadoreño. Nacido en Estados Unidos, forma parte del Atlético Huila Sub-20 de Colombia y ha tenido experiencia en clubes de Eslovaquia y Estados Unidos, lo que lo convierte en una incorporación interesante para la zaga cuscatleca.

Los refuerzos del Bolillo Gómez para enfrentar a Guatemala

Ambos jugadores ya se incorporaron a los entrenamientos y se encuentran bajo las órdenes del Bolillo Gómez, quien afina detalles para el encuentro ante Guatemala. El compromiso, que se disputará en el estadio Cuscatlán, será una verdadera final para El Salvador, que necesita ganar para mantener su sueño de clasificar al Mundial 2026.

“Nos afectan mucho las lesiones. Hay jugadores que no pueden estar por problemas en la rodilla, como es el caso de Roberto y Christian. Por eso salen ellos y entran estos dos jugadores”, explicó El Bolillo Gómez, quien busca mantener la competitividad del grupo pese a los contratiempos físicos que han complicado su planificación.