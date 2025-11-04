Concacaf lo sentencia: El Salvador recibe el castigo que condena a Bolillo Gómez rumbo al Mundial 2026

El proceso liderado por Hernán “Bolillo” Gómez al frente de la Selección de El Salvador atraviesa su punto más crítico rumbo al Mundial 2026. La Selecta se encuentra en el último lugar del Grupo A de las eliminatorias Concacaf, al borde de la eliminación y con una racha preocupante: tres derrotas consecutivas en el Estadio Cuscatlán.

Mientras tanto, el técnico colombiano mantiene su confianza en el fútbol local, base sobre la cual ha edificado su proyecto. De los 25 jugadores convocados en su última lista oficial, 18 militan en equipos de la primera división salvadoreña.

ver también Es bien vista por FIFA: Bukele confirmó la fuerte decisión que tomaría en El Salvador si llega a ser presidente de la Fesfut

Solo siete legionarios rompen el molde: Tomás Romero (New York City), Adán Clímaco (Pérez Zeledón), Joshua Pérez (Odra Opole), Harold Osorio (Chicago Fire), Christian Martínez (AD San Carlos), Brayan Gil (Baltika Kaliningrad) y Nathan Ordaz (Los Ángeles FC). El resto pertenece a clubes nacionales como CD Águila (5 convocados), Alianza FC (4), CD FAS (3), Luis Ángel Firpo (3), Metapán (2), CD Hércules (1) y Municipal Limeño (1).

La última convocatoria del Bolillo Gómez (FESFUT).

Concacaf desnuda la enorme crisis de El Salvador

Este lunes 3 de noviembre, la Concacaf hizo oficial una actualización de su ranking de clubes que expuso crudamente la realidad del fútbol cuscatleco: ningún equipo de El Salvador figura entre los 20 mejores clubes de Centroamérica, siendo junto a Bélice el único país del área en sufrir semejante oprobio.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

El cuscatleco mejor posicionado es Alianza FC, que ocupa el puesto 30 a nivel regional y el 86 en la tabla general, por debajo de clubes modestos como el Deportivo Achuapa de Guatemala o el Guadalupe FC de Costa Rica. Le siguen Luis Ángel Firpo (32 de Centroamérica y 88 global), CD Águila (41 y 98) e Isidro Metapán (46 y 107).

Bolillo Gómez con las manos atadas

Con este ‘castigo’ de la Concacaf, quedó en evidencia que los males de la Selecta van mucho más allá del banquillo liderado por Bolillo Gómez. Es que la crisis del fútbol salvadoreño es en gran medida el producto de una falla estructural profunda que rezaga al país con respecto a sus vecinos centroamericanos.

Publicidad

El DT de La Selecta ha sido blanco de críticas por los malos resultados, pero los datos demuestran que los clubes locales no ofrecen el nivel ni la proyección que necesita una selección que aspira a competir en un escenario mundialista.

Publicidad

ver también “El que dice que siga está loco”: Todo El Salvador consternado por lo que dijo Bolillo Gómez mientras se juega la clasificación al Mundial 2026

Hoy, con el sueño de clasificar a Norteamérica 2026 prácticamente fuera de alcance, la FESFUT debe asumir la tarea de reconstruir el fútbol nacional desde las bases. El futuro inmediato parece sombrío, pero aún queda la posibilidad de replantear el proyecto con miras al Mundial 2030, apostando por infraestructura, desarrollo juvenil y una liga que apunte a ser competitiva a nivel internacional.