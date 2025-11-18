“Debería renunciar”: el gesto de Bolillo Gómez que lo dejó expuesto ante las cámaras y podría sellar su final en El Salvador

La Selección de El Salvador llegó al Estadio Rommel Fernández con la intención de cerrar su participación en las Eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026 de la forma más digna posible, aun sabiendo que no tenía ninguna posibilidad matemática de clasificar.

Sin embargo, lejos de recomponer la imagen tras la humillante caída 4-0 ante Surinam la semana pasada, la Selecta volvió a mostrar todas sus carencias y fue nuevamente goleada: esta vez fue 3-0 ante una Panamá que celebró ante su gente ser la única selección centroamericana con boleto asegurado para Norteamérica.

El Salvador no perdona al Bolillo

Pero el resultado no fue lo que más indignó a la afición salvadoreña. Apenas terminó el partido, las cámaras de la transmisión captaron un gesto que desató un incendio nacional.

Es que Bolillo Gómez, cuyo equipo acababa de firmar su quinta derrota consecutiva y cerrar las Eliminatorias como último del Grupo A con 11 goles recibidos, apareció sonriente, relajado y afectuoso con los jugadores panameños, mientras sus propios jugadores salían cabizbajos y el país entero volvía a lamentar otra noche de vergüenza.

El gesto no pasó desapercibido por nadie. Y si bien se sabe que Gómez guarda un cariño especial por Panamá, país al que llevó a su primer Mundial en Rusia 2018 (con aquel recordado y polémico gol de Blas Pérez el 10 de octubre de 2017), en El Salvador muchos consideran imperdonable su actitud en un momento tan crítico.

Las redes sociales explotaron. “Si tiene algo de decencia, debería renunciar. Impresentable”, escribió el periodista Orestes Membreño en X, marcando el termómetro de la indignación.

Y no fue el único: “El Bolillo Gómez, DT de El Salvador, celebrando con los jugadores de Panamá. ¡No puede ser! Somos una burla de la CONCACAF”, publicó otro usuario. “Prefirió felicitar a los panameños que consolar a los salvadoreños. Le vi más alegría por Panamá que tristeza por la Selecta”, añadió un aficionado que se viralizó rápidamente. “Las actitudes del Bolillo dejan de lado cualquier análisis de juego. No le importó nada”, se sumó un tercer fanático indignado.