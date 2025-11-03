Es tendencia:
“El que dice que siga está loco”: Todo El Salvador consternado por lo que dijo Bolillo Gómez mientras se juega la clasificación al Mundial 2026

Bolillo Gómez dio una declaración que sorprendió a todos en El Salvador en medio de las Eliminatorias Concacaf.

Por Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

El DT está ante sus últimas oportunidades.
El DT está ante sus últimas oportunidades.

La Selección de El Salvador ya trabaja desde este domingo pensando en clasificar al Mundial 2026. La situación de La Selecta es muy complicada, ya que no depende de sí misma y porque los dos partidos que le quedan, los cuales debe ganar, son en condición de visitante.

El equipo cuscatleco arrastra tres derrotas consecutivas. Todas estas en el Estadio Cuscatlán. Por este motivo, el Bolillo Gómez confesó que está por un mal camino y que necesita cambiar para lograr la tan esperada clasificación a la Copa del Mundo.

La declaración del Bolillo Gómez que desconcierta a El Salvador

Empezamos todos con la misma opción, pero no sacamos los resultados, entonces las opciones se van perdiendo y el discurso tiene que cambiar. El que dice que siga con el mismo discurso está loco”, le dijo el DT colombiano a El Gráfico.

El técnico del seleccionado salvadoreño considera que debería tener más puntos de los que tiene.“En puntuación hemos sido desastrosos, pero en juego, en entrega, en orden y en estilo hemos avanzado bastante”, declaró.

Sobre los abucheos y las reprobaciones que se vieron en la afición salvadoreña, reveló que no están ayudando al seleccionado. “Yo salgo a la calle, hablo con la gente, y muchos reconocen el proceso. Los otros, los que critican escondidos, esos no ayudan”.

El Bolillo Gómez tiene en claro que El Salvador debe sacar los seis puntos tanto en Surinam como en Panamá. La única victoria fue como visitante, lo que genera cierta ilusión a semanas de la doble fecha. “Aquí ninguno pierde las esperanzas. Hay que sacarle los seis puntos a los dos mejores equipos y esperar resultados. Es más difícil, pero los muchachos siguen con la ilusión”, concluyó.

