Es uno de los indiscutibles para El Bolillo Gómez en la Selección de El Salvador y ahora está a un paso de ser legionario

La dirigencia de Luis Ángel Firpo confirmó que el capitán y goleador del equipo pampero podría estar viviendo sus últimos días en el fútbol salvadoreño. De cara a la temporada 2026, el club reconoció que existen negociaciones avanzadas para que el delantero Luis Styven Vásquez continúe su carrera en el extranjero, en una operación que podría cerrarse en el corto plazo.

En declaraciones brindadas a Grupo LPG, un miembro de la junta directiva del actual campeón nacional reveló que el interés por el atacante usuluteco es serio y concreto. “Hay negociaciones avanzadas con un equipo del exterior para que Styven pueda jugar fuera del país. Podemos descartar que sea Guatemala; se trata de una liga importante”, señaló la fuente, dejando claro que el movimiento está bien encaminado.

Desde Firpo se detalló que las conversaciones están en una fase bastante adelantada y que el anuncio oficial podría llegar en los próximos días. “Las puertas están abiertas y el diálogo sigue activo. Si todo se concreta, como institución podremos anunciar oficialmente su salida”, agregó el dirigente, reforzando la expectativa que rodea al futuro del goleador pampero.

La ausencia de Luis Styven Vásquez en la convocatoria del técnico Marvin Solano para el duelo ante Municipal Limeño, correspondiente a la primera fecha del Clausura 2026, no fue una decisión deportiva. Según explicó la dirigencia, responde directamente a este proceso de negociación internacional que vive el futbolista.

“Styven no fue convocado por este motivo. Si suma minutos en el torneo, se le cierran las puertas para jugar en el extranjero por reglamento”, puntualizó la fuente, aclarando que mientras las negociaciones sigan en curso, el delantero no será tomado en cuenta hasta que el acuerdo quede cerrado de manera oficial.

Vásquez es capitán, referente ofensivo y líder dentro del plantel pampero, por lo que su eventual salida representaría una baja sensible para Firpo en el arranque del Clausura 2026. Sin embargo, en el seno del club entienden que esta posible transferencia también refleja el crecimiento del jugador y la proyección internacional que ha ganado a base de goles y regularidad.