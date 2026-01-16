Bolillo Gómez celebra el salto de una de las jóvenes promesas de la Selección de El Salvador

El futbolista salvadoreño Gabriel Pereira de Azevedo Richvicki inicia una nueva etapa en su carrera profesional tras confirmarse su incorporación al Boavista SC, club que compite en el Campeonato Carioca del fútbol brasileño a partir de la temporada 2026.

El volante de 21 años encontró así una oportunidad clave luego de permanecer sin club desde mediados de 2025, tras finalizar su vínculo con el Palmeiras Sub-20, institución en la que completó gran parte de su proceso formativo y donde logró consolidarse como un mediocampista de proyección.

A través de sus redes sociales, el Boavista SC oficializó el fichaje destacando el recorrido del jugador: “Gabriel Richvicki es el nuevo refuerzo del Boavista para la temporada 2026. Campeón del Campeonato Brasileño Sub-20 con el Palmeiras, el volante de 21 años firma contrato en propiedad hasta diciembre de 2027”, anunció el club carioca, dándole la bienvenida a su nuevo proyecto deportivo.

Gabriel De Azevedo Richvicki busca consolidarse

Richvicki, de doble nacionalidad salvadoreña-brasileña, ha desarrollado prácticamente toda su carrera en el fútbol juvenil de Brasil, pasando por las inferiores del Palmeiras y sumando experiencia en condición de préstamo con el Azuris, antes de quedar como agente libre y cerrar este nuevo capítulo profesional.

En el plano internacional, el mediocampista también ha tenido presencia con las selecciones nacionales de El Salvador, siendo convocado a la Sub-20 para los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, donde dejó buenas sensaciones por su dinámica y lectura de juego en el mediocampo.

Además, Richvicki ya ha estado en convocatorias de la Selección Mayor durante las eliminatorias rumbo al Mundial 2026, lo que refuerza su perfil como uno de los legionarios a seguir dentro del proceso que actualmente encabeza el técnico colombiano Hernán Darío “Bolillo” Gómez, con la mira puesta en consolidarse como una opción real para el futuro inmediato de la Selecta.