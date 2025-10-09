La Selección de El Salvador insistió en varias oportunidades con las vueltas de Alex Roldán y Eriq Zavaleta. Con el arribo del Bolillo Gómez, ambos futbolistas estuvieron en la órbita del entrenador, pero el resultado no fue el esperado: los dos seguirán lejos de La Selecta.

Eriq Zavaleta señaló en las últimas horas por qué renunció a La Selecta y señaló a los responsables de su no regreso. El mismo Alex Roldán habló con Hugo Pérez, quien intentó convencerlo, y no mostró ni una pequeña intención de volver a estar en el seleccionado nacional.

Carlos de los Cobos critica a Alex Roldán y Eriq Zavaleta por renunciar a La Selecta

El que le marcó la cancha a Roldán y Zavaleta fue Carlos de los Cobos. El ex DT de El Salvador se hartó de la actitud de ambos futbolistas y sugirió que no vuelvan a llamarlos. “A los jugadores que le dicen que no a la selección, ya no hay que llamarlos, para sentar un precedente“, aseguró en diálogo con el periodista Christian Peñate.

El referente de La Selecta considera que esto podría provocar que los jugadores no se bajen del seleccionado salvadoreño. Significaría no tener más oportunidades de representar a su país si renuncian como Alex Roldán y Eriq Zavaleta.

Carlos de los Cobos como DT de El Salvador.

Semanas atrás, el ídolo máximo, Mágico González, se había mostrado preocupado por esta situación: “La Selección de El Salvador debe ser respetada, no puede ser que nos neguemos jugar con la Selección, es algo que no entiendo y es algo que está pasando“.

Otro de los que se había sumado a estas declaraciones fue Efraín Burgos, actual entrenador de Metapán, quien le apuntó a Alex Roldán: “El chico este no ha sufrido nada de todo lo que han sufrido todos los jugadores salvadoreños, por eso él está tranquilo. Está en la cómoda, es buen jugador, muy profesional, pero no siente la camisola de El Salvador“.