Bolillo Gómez no lo puede creer: el primer diagnóstico de Henry Romero que lamenta todo El Salvador justo antes de las Eliminatorias

El Salvador se lamenta y Hernán Darío Gómez no lo puede creer. Se conoció el primer diagnóstico de Henry Romero, quien pone en vilo a toda la afición para las Eliminatorias al Mundial 2026. El cuerpo técnico tendrá que moverse rápido.

Romero encendió las alarmas en la noche del viernes, durante el juego pendiente de la octava jornada, protagonizado por CD Águila y Alianza FC. El mismo se dio en el Estadio Cuscatlán, con victoria del equipo visitante por diferencia de 2-1.

Desafortunadamente, una acción lo sacó de partido al capitán cuando corrían 20 minutos de juego. En un marcaje sobre Darwin Cerén, dio un paso en falso que trabó a su pie en la grama y le dio molestias en la rodilla derecha. Tuvo que salir.

El Salvador en vilo: Henry Romero salió lesionado de su último partido.

El Salvador lamenta la lesión de Henry Romero antes de las Eliminatorias al Mundial 2026

Henry Romero intentó continuar en el campo de juego. Después de ser atendido, regresó al césped en el minuto 23, pero 120 segundos después se resintió, por lo que debió pedir el cambio. Abandonó el terreno en camilla, con gesto de dolor.

Inmediatamente, el cuerpo médico de Alianza descartó que fuese una rotura de ligamento cruzado anterior. Por ese momento, la información manejada indicaba un esguince de rodilla o, en el peor de los casos, una distención ligamentaria.

Durante las próximas horas, el futbolista será sometido a estudios médicos que le den certeza a la gravedad de la lesión. Romero es una pieza clave en la Selección de El Salvador, y la segunda ventana de Eliminatorias Concacaf está muy cerca.

¿Cuándo juega La Selecta por las Eliminatorias al Mundial?

Local vs. Panamá , 10 de octubre.

, 10 de octubre. Local vs. Guatemala , 14 de octubre.

, 14 de octubre. Visita vs. Surinam , 13 de noviembre.

, 13 de noviembre. Visita vs. Panamá, 18 de noviembre.

