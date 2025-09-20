“Demanda ante la FIFA”: El Salvador suma una nueva denuncia que lo deja expuesto a otra sanción que pocos esperaban

El Salvador suma una nueva denuncia que lo deja expuesto a otra sanción que muy pocos esperaban. Un nuevo golpe castiga al fútbol salvadoreño, en medio de un escándalo mayor que perjudica a la FESFUT. Esto parece no tener cierre.

Mientras la FIFA planea poner colocar una sanción a La Selecta por las actitudes racistas, se suman más problemas. Además, se confirmó que el CD Águila está en la lista de clubes inhibidos y no podrá incorporar futbolistas por tres periodos.

José Cabañas, delantero paraguayo incorporado por el Zacatecoluca FC para este Torneo Apertura 2025, es el protagonista de un nuevo escándalo. Paso de ser un flamante refuerzo esperanzador, a la piedra del escándalo. Nadie lo puede creer.

El Salvador se ve envuelto en otro escándalo: una nueva demanda llega ante la FIFA

Según informó el periodista Rodrigo Velis a través de su cuenta oficial de X, José Cabañas confirmó que presentará una demanda ante la FIFA contra Zacatecoluca FC. La misma tiene que ver con falta de pago e incumplimientos contractuales.

El delantero paraguayo llegó al club como refuerzo para el Torneo Apertura 2025 pero debió retirarse de la institución por falta de pago. Además, denunció graves presiones para firmar un finiquito en condiciones que le parecen desventajosas.

“Tenía que cobrar nueve sueldos, me querían dar apenas dos meses. Además, pagué mis vuelos para venir y nunca me devolvieron ese dinero. El contrato se terminó por justa causa. Me tenían apartado, no me dejaban jugar y había muchas cosas en mi contra. Me dijeron que si no firmaba tenía 24 horas para dejar la casa”, sentenció.