La sanción ya oficial: todo El Salvador consternado por el castigo de la FIFA que nadie tenía en los planes

El Salvador entero se encuentra consternado porque llegó el impensado castigo que la FIFA hizo oficial. Mientras esperan un golpe importante para la Selección Nacional, las autoridades de FESFUT sufrieron ahora los primeros movimientos.

La Federación Internacional planea imponer una dura sanción para la La Selecta, por las denuncias que realizó la delegación de Surinam. Futbolistas e integrantes del cuerpo técnico recibieron insultos racistas de un gran grupo de aficionados.

A la espera de que se haga oficial ese castigo, otro golpe al fútbol salvadoreño se hace realidad. Se trata de un castigo contundente para CD Águila, mismo que lo dejaría en una situación endeble de cara a las próximas dos temporadas, mínimo.

El Salvador consternado por la inesperada sanción FIFA que ya se hizo oficial

Club Deportivo Águila aparece entre los clubes de la Lista de Prohibiciones para Equipos de la FIFA. Ingresó a la misma el pasado tres de septiembre, y esto trae consigo un grave problema. La dirigencia deberá trabajar para encontrar solución.

Los Emplumados de San Miguel no podrán sumar jugadores a su equipo durante las próximas tres ventanas de traspasos. Si bien no trascendió el motivo principal del castigo, se dice que es por una de las tantas disputas legales que mantiene.

Listado de FIFA que castiga a El Salvador: la sanción para CD Águila.

CD Águila viene de caer ante Alianza FC por la octava jornada de la Liga Mayor de Fútbol de El Salvador. Los dirigidos por Daniel Messina ocupan el sexto lugar de la tabla de posiciones, con 14 unidades cosechadas en 11 partidos disputados.