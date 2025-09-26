“Arrogancia”: Nathan Ordaz dice lo que pocos se animan en El Salvador sobre el mayor problema que tiene el Bolillo Gómez camino al Mundial 2026

El Salvador se acerca a una nueva ventana por la tercera fase de las Eliminatorias al Mundial 2026. La división está sumamente disputada, pero no dejan atrás el sueño de quebrar una racha negativa que supera los 40 años. Darán lo máximo.

La Selecta aparece como escolta de Surinam en el Grupo A, donde Panamá va en tercer lugar y Guatemala ocupa el último puesto. Todavía quedan cuatro jornadas por jugarse, y nadie quiere descartar sus posibilidades. Pelearán hasta el cierre.

Mientras alinea detalles para los dos encuentros respectivos al mes de octubre, el entrenador Hernán Darío Gómez escuchó las inesperadas declaraciones del joven Nathan Ordaz. El delantero se refirió al mayor problema que tiene esta plantilla.

Publicidad

Publicidad

ver también “Poner pesimista”: El Mágico González sorprende con el mensaje al Bolillo Gómez y a la Selección de El Salvador

Nathan Ordaz cuenta lo que sucede en el vestidor de La Selecta con Bolillo Gómez

Nathan Ordaz afirmó que no hay problemas en el vestidor. Piensa que, al menos en este caso, el grupo no es un problema. Todos tienen el mismo objetivo y se tratan con idéntico respeto. Existe humildad, y la arrogancia solo es un mito.

“No creo que haya una separación. Creo que todos los que son de Estados Unidos respetan a los que son de El Salvador. Yo creo que todos los chicos que nacen en El Salvador, que juegan en la Liga Mayor, respetan a los chicos que juegan en otro lugar del mundo. No creo que nos miremos de manera diferente”, señaló.

Publicidad

“Tampoco creo que nos miren de manera diferente. Honestamente, es un gran equipo. Se generó un gran ambiente, donde no hay mucha arrogancia y nadie piensa que es mejor que el otro. Creo que todos somos muy humildes y eso es lo que nos hace tan fuertes como equipo. Estamos juntos en esto”, finalizó.

Publicidad

Eliminatorias al Mundial 2026: partidos de El Salvador

Local vs. Panamá , 10 de octubre.

, 10 de octubre. Local vs. Guatemala , 14 de octubre.

, 14 de octubre. Visita vs. Surinam , 13 de octubre.

, 13 de octubre. Visita vs. Panamá, 18 de octubre.