Bolillo Gómez confirma la noticia más temida por El Salvador que complica su camino al Mundial 2026: “Tengo dificultades”

Después de la victoria ante Guatemala, Bolillo Gómez fue contundente con un tema que lo tiene muy preocupado para el próximo partido.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

El Bolillo se mostró preocupado.
© LaSelecta_SLVEl Bolillo se mostró preocupado.

La Selección de El Salvador consiguió un resultado más que satisfactorio en su visita a Guatemala. La Selecta ganó por 1-0 y logró tres puntos muy importantes en su lucha por clasificar al Mundial 2026. Ahora, será local frente a Surinam el próximo lunes en el Estadio Cuscatlán.

La victoria le sonrió tanto a El Salvador que apenas unas horas después el público salvadoreño agotó las entradas para la segunda jornada. La ilusión se encendió de lleno y no aguardan la hora de estar en el Cuscatlán para apoyar al conjunto cuscatleco en lo que puede ser un partido más que clave para la tabla.

A pesar de estas buenas noticias, el Bolillo Gómez habló después del triunfo y reveló un detalle relevante de cara al partido con Surinam que le trae mucha preocupación.

Bolillo Gómez confirma que El Salvador tiene dificultades en el aspecto físico

En conferencia de prensa, el técnico de La Selecta confesó: “Usted sabe que tengo dificultades para sacar la nómina siguiente por todas las problemas que tuvieron los muchachos hoy. Entonces, no sé si tenga que convocar otros jugadores para el próximo partido“.

Bolillo no descarta llamar a nuevos jugadores, por lo que podría significar una gran sorpresa con tan pocos días de preparación. El desgaste físico del seleccionado cuscatleco en el Cementos Progreso fue notorio. El mismo Fernando Palomo lo dejó en claro luego del partido.

Son muchos problemas físicos que tuvimos, me voy preocupado por eso, muchas dificultades de los muchachos. Entonces, se nos fue desbaratando poco a poco todo el funcionamiento, pero al final, de lo que trabajamos, salieron muchas cosas y por eso sacamos el resultado, un resultado importante para nosotros“, concluyó el DT de El Salvador luego del juego.

