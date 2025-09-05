Todo El Salvador consternado por el mensaje del presidente Nayib Bukele que involucra al Bolillo Gómez pensando en el Mundial 2026

El Salvador se impuso a Guatemala por 1-0 en el primer partido de la tercera fase de las Eliminatorias al Mundial 2026. Cuando muchos los daban por eliminados antes de comenzar, lograron lo que parecía imposible. Irán a por el gran sueño.

Cuando el empate sin goles parecía una fija en el Estadio Cementos Progreso, el gol de Harold Osorio no se hizo esperar. Con esos tres puntos, La Selecta lidera el Grupo A y relegó a La Bicolor hasta el último lugar. Una victoria muy esperada.

Nayib Bukele, presidente salvadoreño, soltó un mensaje con el que consternó a todos los aficionados y se mostró tan ilusionado como cualquiera de ellos. Están en el camino correcto, según parece, aunque todavía falten otras cinco disputas.

“Elijo creer”, posteó el mandatario a través de su cuenta oficial de X, en cita a un video del 9 de marzo. Esa fue la fecha en la que conoció a Hernán Darío Gómez, técnico al que dio la responsabilidad de volver a la gran cita tras más de 40 años.

El Salvador en Eliminatorias al Mundial 2026: próximos partidos para La Selecta

Con el triunfo ante Guatemala, los de Hernán Darío Gómez cosecharon los primeros tres puntos y quedaron punteros. Esto sucedió, también, porque no hubo diferencias entre surinameses y panameños. Dicho encuentro igualó 0-0.

Para cerrar la primera ventana, El Salvador deberá recibir a Surinam el próximo lunes 8 de septiembre. La victoria les aseguraría estar en el primer puesto, sin necesidad alguna de mirar lo que suceda en el otro encuentro de este Grupo A.

La Selecta recibirá a Panamá el 10 de octubre y a La Bicolor el 14 del mismo mes, en los partidos correspondientes a la segunda ventana. Visitará a Surinam el 13 y a Panamá el 18 de noviembre, para romper la racha negativa superior a 40 años.