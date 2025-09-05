“Problemas físicos”: Fernando Palomo revela lo que nadie en El Salvador quería escuchar después de la victoria ante Guatemala

El Salvador se impuso a Guatemala en su visita al Estadio Cementos Progreso, por el primer partido de la tercera fase de las Eliminatorias al Mundial 2026. Se celebró a lo grande el inesperado resultado, pese a que no todo es color de rosa.

Romper la paridad en el cerrado enfrentamiento demandó un plus de nivel físico, lo que terminó por pasarle factura a los dirigidos por Hernán Darío Gómez. Fue lo que les permitió alcanzar el 1-0, con el tanto de Harold Osorio. Son punteros.

Una vez finalizado el encuentro, el relator Fernando Palomo reveló eso que nadie quería enterarse a días de asumir una nueva responsabilidad. Surinam espera, y La Selecta necesita llegar en condiciones para cerrar bien esta primera ventana.

El Salvador sufre problemas físicos dentro de su plantilla: Fernando Palomo lo reveló

El Salvador no llegó como candidato a quedarse con el Grupo A. Tampoco a ser uno de los dos escoltas que participarán del repechaje intercontinental. Panamá y Guatemala corrían con ventaja, al menos antes de que se de el pitazo de inicio.

Por eso mismo, cada desafío demanda un esfuerzo superlativo. Los dirigidos por Hernán Darío Gómez no quieren quedar como la Cenicienta del grupo. Prefieren dar la gran sorpresa. Acerca del costo a pagar, habló el relator Fernando Palomo.

“A la Selecta no le sobra nada y, además de la victoria, el partido deja a muchos jugadores con problemas físicos”, posteó el periodista a través de su perfil oficial de X. No dijo nada acerca de los nombres puntuales que cuentan con molestias.

Eliminatorias al Mundial 2026: próximos partidos de La Selecta rumbo a la Copa