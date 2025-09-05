Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Eliminatorias

No se vio en TV: el gesto del Bolillo Gómez que enfurece a Guatemala y celebra todo El Salvador

El entrenador fue captado en medio de una situación que no cayó bien entre los locales, pero fue celebrada por los aficionados de La Selecta.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Bolillo Gómez enfureció a toda Guatemala con un gesto celebrado en El Salvador.
© rrssBolillo Gómez enfureció a toda Guatemala con un gesto celebrado en El Salvador.

El Salvador derrotó a Guatemala 1-0 en el primer partido de las Eliminatorias al Mundial 2026. No solamente sorprendió a la mayoría de los futboleros, sino que proporcionó un envión anímico para la plantilla. Todavía le quedan cinco desafíos.

Hernán Darío Gómez pegó fuerte junto a sus futbolistas en el Estadio Cementos Progreso. Cuando el encuentro parecía terminar sin goles, llegó Harold Osorio a los 79 minutos y decretó el resultado definitivo. Están en la cima del Grupo A.

Bolillo Gómez ya lo tiene: El Salvador consigue la confirmación que estaba esperando camino al Mundial 2026 tras ganarle a Guatemala

ver también

Bolillo Gómez ya lo tiene: El Salvador consigue la confirmación que estaba esperando camino al Mundial 2026 tras ganarle a Guatemala

Los aficionados chapines no fueron para nada amables con el Bolillo, quien tuvo un olvidable paso por La Bicolor. Dirigió 21 cotejos entre el primero de enero del 2006 y el 10 de febrero del 2008, con un promedio de 0.95 puntos por aparición.

Publicidad

Por eso mismo, Gómez recibió algunos comentarios negativos y hasta insultos, en la puerta del hotel y en el recinto. Decidió no quedarse con la bronca guardada, y respondió a quienes le faltaron el respeto. Fue una situación sumamente tensa.

Todo El Salvador consternado por el mensaje del presidente Nayib Bukele que involucra al Bolillo Gómez pensando en el Mundial 2026

ver también

Todo El Salvador consternado por el mensaje del presidente Nayib Bukele que involucra al Bolillo Gómez pensando en el Mundial 2026

El Salvador lo celebra pero Guatemala se enfurece: Bolillo Gómez pelea con los chapines

Hernán Darío Gómez se viralizó a través de las redes sociales por una discusión que mantuvo con un aficionado chapín. Fue en la previa al partido entre ambos equipos, en el marco de la tercera ronda de las Eliminatorias al Mundial 2026.

Publicidad

El entredicho fue grabado y el video muestra como algunos fanáticos chapines lo comenzaron a provocar, mientras el entrenador de El Salvador ingresaba al hotel en el que se hospedaba junto a todos sus dirigidos. La respuesta no fue amable.

Tweet placeholder
Publicidad

Por lo que se ve en las imágenes, Bolillo se acerca a la puerta de ingreso, pero se detiene al escuchar los gritos de algunos seguidores. Incluso, antes de que tenga lugar la incómoda situación, el director técnico saluda a uno de los allí presentes.

Cerca del final de la grabación, Gómez regresa a la valla para confrontar a uno de los guatemaltecos que le había faltado el respeto. Ese mismo, grababa todos los acontecimientos con su celular, elemento que el colombiano intentó arrebatarle.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Bolillo Gómez confirma la noticia más temida por El Salvador
El Salvador

Bolillo Gómez confirma la noticia más temida por El Salvador

Kervin Arriaga sorprende a Honduras desde España y muestra el camino a seguir para clasificar al Mundial 2026
Honduras

Kervin Arriaga sorprende a Honduras desde España y muestra el camino a seguir para clasificar al Mundial 2026

Guatemala recibe la confirmación que necesitaba ante la FIFA
Guatemala

Guatemala recibe la confirmación que necesitaba ante la FIFA

Luis Fernando Tena sufre por una gran figura: "Imposible que pueda estar"
Guatemala

Luis Fernando Tena sufre por una gran figura: "Imposible que pueda estar"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo