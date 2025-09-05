No se vio en TV: el gesto del Bolillo Gómez que enfurece a Guatemala y celebra todo El Salvador

El Salvador derrotó a Guatemala 1-0 en el primer partido de las Eliminatorias al Mundial 2026. No solamente sorprendió a la mayoría de los futboleros, sino que proporcionó un envión anímico para la plantilla. Todavía le quedan cinco desafíos.

Hernán Darío Gómez pegó fuerte junto a sus futbolistas en el Estadio Cementos Progreso. Cuando el encuentro parecía terminar sin goles, llegó Harold Osorio a los 79 minutos y decretó el resultado definitivo. Están en la cima del Grupo A.

Los aficionados chapines no fueron para nada amables con el Bolillo, quien tuvo un olvidable paso por La Bicolor. Dirigió 21 cotejos entre el primero de enero del 2006 y el 10 de febrero del 2008, con un promedio de 0.95 puntos por aparición.

Por eso mismo, Gómez recibió algunos comentarios negativos y hasta insultos, en la puerta del hotel y en el recinto. Decidió no quedarse con la bronca guardada, y respondió a quienes le faltaron el respeto. Fue una situación sumamente tensa.

El Salvador lo celebra pero Guatemala se enfurece: Bolillo Gómez pelea con los chapines

Hernán Darío Gómez se viralizó a través de las redes sociales por una discusión que mantuvo con un aficionado chapín. Fue en la previa al partido entre ambos equipos, en el marco de la tercera ronda de las Eliminatorias al Mundial 2026.

El entredicho fue grabado y el video muestra como algunos fanáticos chapines lo comenzaron a provocar, mientras el entrenador de El Salvador ingresaba al hotel en el que se hospedaba junto a todos sus dirigidos. La respuesta no fue amable.

Por lo que se ve en las imágenes, Bolillo se acerca a la puerta de ingreso, pero se detiene al escuchar los gritos de algunos seguidores. Incluso, antes de que tenga lugar la incómoda situación, el director técnico saluda a uno de los allí presentes.

Cerca del final de la grabación, Gómez regresa a la valla para confrontar a uno de los guatemaltecos que le había faltado el respeto. Ese mismo, grababa todos los acontecimientos con su celular, elemento que el colombiano intentó arrebatarle.

