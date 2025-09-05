Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Eliminatorias

Bolillo Gómez ya lo tiene: El Salvador consigue la confirmación que estaba esperando camino al Mundial 2026 tras ganarle a Guatemala

La Selecta recibió una buena noticia de cara al próximo encuentro de las Eliminatorias Concacaf.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Bolillo Gómez conoce la buena noticia que alienta a El Salvador: racha positiva camino al Mundial 2026.
© rrssBolillo Gómez conoce la buena noticia que alienta a El Salvador: racha positiva camino al Mundial 2026.

El Salvador logró derrotar a Guatemala en el primer juego de las Eliminatorias al Mundial 2026. Comenzar la tercera fase del proceso con el pie derecho funcionó como una gran inyección anímica. La grata sorpresa llegó, y ahora irán por todo.

La igualdad en cero parecía ser el destino en el Estadio Cementos Progreso, pero el gol de Harold Osorio llegó a los 79 minutos para cambiarlo todo. Por ende, La Bicolor quedó en el último lugar y La Selecta ocupó la punta del difícil Grupo A.

Todo El Salvador consternado por el mensaje del presidente Nayib Bukele que involucra al Bolillo Gómez pensando en el Mundial 2026

ver también

Todo El Salvador consternado por el mensaje del presidente Nayib Bukele que involucra al Bolillo Gómez pensando en el Mundial 2026

Una confirmación inesperada llegó a oídos de Hernán Darío Gómez, para alegría de todos los aficionados. Esto ayudará a motivar al grupo de cara al partido que se les avecina, con el que darán cierre a la primera de las ventanas clasificatorias.

Publicidad

Recibirán a Surinam en el Estadio Cuscatlán, el próximo lunes 8 de septiembre a las 18.30 horas de Centroamérica. Al parecer, las tribunas estarán listas para dar su aliento a la plantilla y así conseguir dos victorias al hilo. Sería un gran logro.

Explotó Bolillo Gómez: periodista de Guatemala le lanzó una dura acusación y el DT de El Salvador no se guardó nada

ver también

Explotó Bolillo Gómez: periodista de Guatemala le lanzó una dura acusación y el DT de El Salvador no se guardó nada

El Salvador jugará contra Surinam por Eliminatorias al Mundial 2026 a estadio lleno

Puesta la victoria por 1-0 ante Guatemala en el Estadio Cementos Progreso, los dirigidos por Hernán Darío Gómez mantuvieron un breve festejo y concentraron sus energías en el próximo partido. No hay espacio para regalar ninguna ventaja.

Publicidad

Mientras tanto, los aficionados explotaban de felicidad y aprovechaban para ir a por las localidades de cara al encuentro venidero. Tal fue la emoción que, en muy poco tiempo, agotaron todos los boletos de gran parte del Estadio Cuscatlán.

Tweet placeholder
Publicidad

No quedan tickets para ubicarse en la Sol General, tampoco en la Platea y en la Sombra Norte menos. Preferente Norte y Sur, Tribuna Norte y Sur, y Sombra Sur tienen lugares disponibles para los fanáticos, al menos por el momento.

Para cerrar la primera ventana, El Salvador deberá recibir a Surinam el próximo lunes 8 de septiembre. La victoria les aseguraría estar en el primer puesto, sin necesidad alguna de mirar lo que suceda en el otro encuentro de este Grupo A.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
El Salvador sufre: Fernando Palomo dice lo que nadie quería escuchar
El Salvador

El Salvador sufre: Fernando Palomo dice lo que nadie quería escuchar

El Salvador consternado: mensaje de Nayib Bukele involucra a Bolillo Gómez
El Salvador

El Salvador consternado: mensaje de Nayib Bukele involucra a Bolillo Gómez

Nicaragua vs. Costa Rica: ¿A qué hora juegan hoy y cómo ver?
Fútbol Internacional

Nicaragua vs. Costa Rica: ¿A qué hora juegan hoy y cómo ver?

Vladimir Quesada da un paso más en la limpieza del equipo
Deportivo Saprissa

Vladimir Quesada da un paso más en la limpieza del equipo

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo