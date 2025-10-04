¡Atención Panamá y Guatemala! El Bolillo Gómez se ve obligado a hacer cambios en la convocatoria de El Salvador

La Selección de El Salvador continúa su preparación rumbo a los partidos más importantes de la Eliminatoria Mundialista de la Concacaf, en los que enfrentará a Panamá el 10 de octubre y a Guatemala el 14. Bajo la dirección del colombiano Hernán Darío “Bolillo” Gómez, la Azul y Blanco no ha bajado la intensidad y trabaja sin descanso en las canchas de la FESFUT, en sesiones que se mantienen a puertas cerradas.

Durante el fin de semana se registraron novedades en el campamento salvadoreño. El defensor Ronald Rodríguez se integró a los entrenamientos, generando especulación sobre un posible reemplazo del zaguero Henry Romero, quien continúa recuperándose de una lesión en la rodilla. Sin embargo, fuentes cercanas a la Federación aclararon que Rodríguez llegó en lugar de Jorge Cruz, ausente por motivos familiares.

Hasta el momento, la FESFUT no ha emitido un comunicado oficial sobre este movimiento en la convocatoria, aunque el cuerpo técnico sigue atento a la evolución de los lesionados. Tanto “Catracho” Romero como Bryan Tamacas continúan trabajando en su recuperación física y se espera que puedan reintegrarse de lleno a los entrenamientos antes del compromiso ante los canaleros.

Otra buena noticia para el cuerpo técnico es la recuperación del atacante Rafael Tejada, quien superó molestias musculares y ya se entrena con normalidad junto al resto del grupo. Su regreso fortalece el frente ofensivo de la Selecta, que busca afinar su puntería para los exigentes duelos que se aproximan.

El Salvador aún con plantel incompleto

Por ahora, el equipo entrena casi con plantilla completa, a la espera de los últimos legionarios. Se prevé que Tomás Romero (New York City FC), Brayan Gil (Baltika, Rusia) y Nathan Ordaz (Los Ángeles FC) se sumen mañana al grupo, que ya cuenta con Christian Martínez, Adán Clímaco y Harold Osorio.

Con el grupo consolidándose y el ánimo en alza, El Salvador busca cerrar su preparación con confianza. Los duelos ante Panamá y Guatemala serán una prueba de fuego para medir el avance del proceso de “Bolillo” Gómez, quien confía en que su equipo pueda mostrar una versión sólida y competitiva ante su afición.