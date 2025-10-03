Se confirma el robo: La Selección de El Salvador le gana a una joven promesa a Guatemala

La Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) anunció la preconvocatoria de la selección olímpica sub-20, que se concentrará del 6 al 18 de octubre de 2025 en el Hotel Villa Selecta. El combinado será dirigido por Erick Dowson Prado, quien mantendrá la base de jugadores que ha venido trabajando en el proceso rumbo a los Juegos Centroamericanos, que se celebrarán en Guatemala del 18 al 30 de octubre.

En la nómina destaca la inclusión del defensor Emir Ponciano, futbolista que actualmente milita en el Los Ángeles FC II de Estados Unidos. Ponciano, nacido en territorio estadounidense pero con raíces salvadoreñas y guatemaltecas, tenía la posibilidad de elegir entre representar a ambas naciones centroamericanas, aunque finalmente optó por vestir los colores de La Selecta.

Según informó la FESFUT, luego de realizar los trámites correspondientes y tras sostener conversaciones con el jugador, se logró llegar a un acuerdo para que Ponciano formara parte del equipo salvadoreño. De esta manera, el joven defensor tendrá la oportunidad de disputar sus primeros partidos internacionales oficiales en la cita centroamericana.

La decisión del zaguero contrasta con la situación de la Selección de Guatemala, que no tuvo acercamientos con él. A diferencia de Ponciano, sus compañeros de club Matt Evans y Decarlo Guerra ya optaron por jugar con la azul y blanco, representando a la Bicolor chapina en sus procesos juveniles.

Durante los doce días de concentración, el entrenador Erick Dowson Prado aprovechará para evaluar y afianzar a los futbolistas convocados. El objetivo es consolidar una base sólida que continúe representando a El Salvador en el proceso olímpico, pensando no solo en los Juegos Centroamericanos, sino también en futuras competencias internacionales.

Con esta incorporación, La Selecta Sub-20 fortalece su plantel de cara a un torneo en el que buscará ser protagonista. La apuesta por integrar a jugadores con experiencia internacional como Ponciano refleja la intención de la federación de potenciar el talento juvenil y consolidar un grupo competitivo en el plano regional.