A Eriq Zavaleta le preguntaron por el Bolillo Gómez y su respuesta dejó pensando a todo El Salvador

El Salvador se impuso a Guatemala por 1-0 en el partido con el que dio inicio a su recorrido en la tercera fase de las Eliminatorias al Mundial 2026. Consiguió de esa manera tres puntos que le caen como anillo al dedo para seguir su camino.

Hernán Darío Gómez recibió algunas confirmaciones favorables, por lo que sumó nuevas inyecciones anímicas para su plantilla. Pese a que los cinco desafíos que le restan no son para nada fáciles. Esto ya lo analizaron, como hizo Eriq Zavaleta.

Cuando le consultaron a Zavaleta por la actualidad de La Selecta y el trabajo del Bolillo, fue contundente. Su respuesta dejó en vilo a varios aficionados. Si bien ya dejó en claro que no volverá a defender esos colores, tampoco está desligado.

Este defensa jugó 23 partidos con la Selección Mayor de El Salvador, dentro de los que pudo marcar dos goles. Antes de eso, jugó para la Sub-17, Sub-18 y Sub-20 de los Estados Unidos, con un total de 30 encuentros oficiales ya rubricados.

El Salvador escucha a Eriq Zavaleta: habló de Bolillo Gómez rumbo al Mundial

No fue simple el paso de Eriq Zavaleta por El Salvador. Al igual que Alex Roldán, se vio obligado a renunciar por cuestiones extradeportivas. Fue el propio Hugo Pérez quien reveló que ambos futbolistas se sentían humillados por la plantilla.

De todas maneras, Zavaleta no se desligó al 100% de La Selecta. Cual si fuese un aficionado más, contó la forma en la que siguió el partido y hasta hizo su análisis sobre el desempeño de quienes fueron sus compañeros. Está bastante ilusionado.

“Estuve texteando un poco con mi papá sobre eso. Estoy orgulloso de los jugadores, era un partido difícil y complicado, pero sacaron un buen resultado en Guatemala. Tres puntos increíblemente importantes. Estoy orgulloso de ellos, seguiré viéndolos y apoyándolos”, dijo el defensor de Los Ángeles Galaxy al medio Pase Filtrado.

Si bien nunca tuvo un acercamiento directo con Bolillo, fue el propio entrenador quien afirmó que las puertas estaban abiertas para todos. Inclusive, parte de su cuerpo técnico y hasta el presidente Nayib Bukele se comunicó para repatriarlo.