“Siempre he jugado así”: Darwin Cerén reacciona luego de su expulsión tras la fuerte entrada en la derrota de Águila vs. Firpo

Águila vivió una noche complicada en el estadio Barraza tras caer 1-3 ante Firpo en la ida de las semifinales del Apertura 2025, un duelo marcado por la expulsión del capitán Darwin Cerén, quien vio la tarjeta roja directa en el primer tiempo. La acción dejó al cuadro migueleño en desventaja numérica y condicionó el desenlace del encuentro frente a un rival que supo aprovechar los espacios.

La jugada clave ocurrió al minuto 41, cuando Cerén realizó una fuerte entrada sobre Mauricio Cerritos, mediocampista de los toros. El árbitro Iván Barton no dudó en mostrarle la expulsión, dejando a los emplumados con diez hombres cuando todavía intentaban reaccionar al golpe tempranero del rival. La decisión, aunque polémica para algunos, fue catalogada como correcta por la mayoría debido a la dureza del contacto.

Tras el encuentro, el capitán del Águila asumió la responsabilidad y pidió disculpas públicas a sus compañeros y a la afición. Cerén reconoció que su acción afectó directamente al equipo, que buscaba sacar un resultado positivo en condición de visitante. “Me hago responsable. Son situaciones del partido, pero esta vez debo pedir perdón a mis compañeros y a la gente que vino a apoyarnos”, declaró el mediocampista a Canal 4.

El jugador explicó que la jugada se dio en un contexto de alta intensidad y que la adrenalina del momento lo llevó a disputar el balón con demasiada fuerza. Afirmó que nunca tuvo intención de hacerse expulsar y que todo fue producto del deseo de “defender el escudo”. “Quizá me pasé de revoluciones, pero siempre he jugado así, metiendo fuerte. Me duele porque sé que afectó al grupo”, añadió, visiblemente golpeado por la situación.

A pesar del revés, Cerén mostró confianza en que el Águila aún puede revertir la eliminatoria en Usulután, aunque reconoció que será un desafío complejo. Destacó que el equipo cuenta con la fortaleza anímica necesaria para levantarse y que ya han demostrado en otras ocasiones su capacidad para competir en ese escenario. “Nada está escrito en el fútbol. Mientras el grupo crea, se puede sacar la serie”, aseguró.

El Águila, que ahora deberá afrontar la vuelta sin su capitán suspendido, está obligado a mostrar su mejor versión si quiere avanzar a la gran final. El equipo migueleño sabe que la presión estará del lado del Firpo, pero también que cualquier error puede costarle la temporada. La serie está viva, y los emplumados viajarán a Usulután con la convicción de que aún tienen argumentos para soñar con la remontada.