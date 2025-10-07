A Bolillo Gómez le preguntaron qué piensa de Panamá y su respuesta dejó sin palabras a El Salvador

El Salvador se encuentra próximo a responsabilidades sumamente importantes en el marco de la tercera fase de las Eliminatorias al Mundial 2026. Se jugará el todo por el todo en la segunda ventana de la misma, para cumplir el gran sueño.

La Selecta hace las veces de escolta en el Grupo A, liderado sorpresivamente por Surinam. Mientras tanto, Panamá se ubica en el tercer puesto y Guatemala cierra este cuarteto. Todavía quedan cuatro apasionantes jornadas por jugarse.

Hernán Darío Gómez habló en la previa del partido entre sus dirigidosy Panamá, para la que tiene varias bajas en su propio plantel. Además, destacó la soltura con la que se mueven sus oponentes dentro de la cancha y el momento que viven.

Bolillo fue sincero. Si bien no lo hizo directamente, destacó que vive con calma la visible superioridad del conjunto dirigido por Thomas Christiansen, aunque esta no se haya observado durante las primeras dos fechas de esta parte del proceso.

El Salvador quedó sin palabras: Bolillo Gómez se confesó admirador de Panamá

“He visto varios videos de Panamá. Cada vez me gustan más los muchachos como juegan. Soy admirador de los futbolistas de Panamá, son jugadores buenos”, contó Bolillo durante la más reciente conferencia de prensa entre sesiones de práctica.

“Las lesiones están. Henry tampoco va a estar, son cinco jugadores importantes los que están afuera. No vamos a convocar a nadie más, porque nosotros ya teníamos gente suficiente. Creo que Henry estará fuera para los cuatro juegos restantes”, dijo.

“Lo mismo con Osorio y Tamacas. Diego Flores creo que puede estar y Jorge Cruz está con un tema familiar muy delicado. Y los ánimos están a muerte. Pase lo que pase, hay jugadores que están a nivel. Estoy contento con el trabajo de ellos”, cerró.

“Es triste lo de las lesiones, pero los ánimos están a 100 puntos. Confío en todos los muchachos. Quiero que gane El Salvador. Eso es lo más importante que queremos ahora y estamos trabajando. Necesitamos esos tres puntos”, destacó el entrenador.