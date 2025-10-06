Nathan Ordaz está en duda para los partidos que tendrá la Selección de El Salvador de cara a las Eliminatorias. El Chelito llegará al límite después de la lesión muscular que sufrió en el último duelo contra Surinam. Por eso, es una gran incógnita en La Selecta.

En las últimas horas, dejando de lado al seleccionado salvadoreño, Ordaz recibió una noticia que impacta en Los Ángeles FC de cara a la próxima temporada. Esta, sin dudas, cambiará el futuro del joven futbolista de 21 años.

ver también Crece la preocupación: El Bolillo Gómez y El Salvador están a la expectativa del estado de Nathan Ordaz

Según la información que reveló el periodista Germán García Grova, el equipo angelino “alcanzó un acuerdo verbal” con el técnico argentino Gerardo Martino, por lo que Nathan tendrá nuevo entrenador el próximo año.

Publicidad

Publicidad

Steve Cherundolo, actual entrenador de LAFC, ya anunció hace varios meses de manera oficial que no seguirá en el equipo y estará hasta que finalice la participación en este 2025.

Publicidad

¿Nathan Ordaz tendrá lugar con la llegada de Gerardo Martino a LAFC?

De esta manera, Nathan Ordaz será dirigido por un entrenador que pasó por el FC Barcelona y también por la Selección de Argentina, entre sus grandes experiencias profesionales. Hasta noviembre de 2024, el Tata fue el DT del Inter Miami.

Publicidad

El esquema preferido de Tata Martino es el 4-3-3, el mismo que utiliza Cherundolo en LAFC. En la previa, Nathan Ordaz tiene grandes posibilidades de ser útil para el DT argentino, especialmente por su capacidad para jugar tanto por el centro como por las bandas.