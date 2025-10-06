Mientras El Salvador prepara el partido con Panamá, Bukele le apunta a Guatemala y suelta una feroz crítica

La Selección de El Salvador está a las puertas de disputar una fecha FIFA que puede ser de quiebre en las Eliminatorias hacia el Mundial 2026. Se disputará enteramente en el Estadio Cuscatlán, donde recibirá a Panamá el viernes 10 de octubre y algunos días después, el martes 14, chocará con Guatemala.

De momento, los salvadoreños marchan segundos en el Grupo A, a un punto de distancia del líder, Surinam. Por lo que, pese a las múltiples bajas que sufre Hernán “Bolillo” Gómez, necesitan sumar puntos en ambos juegos para llegar a noviembre con chances de sacar boleto directo o meterse en el repechaje.

Sin embargo, el calendario deportivo en la región trasciende a la clasificatoria mundialista, por más importante que sea. A partir del 18 de octubre, y hasta el día 30 del mismo, los chapines albergarán los Juegos Deportivos Centroamericanos 2025.

Publicidad

Publicidad

¿Cuál fue la crítica de Yamil Bukele que llegó hasta Guatemala?

Mediante sus redes sociales, Yamil Bukele, presidente del INDES (Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador), le metió presión a los anfitriones de los Juegos Centroamericanos y manifestó su “preocupación por el estatus actual de la organización”.

ver también Ernesto Corti necesitó apenas 5 palabras para decirle a Bukele lo que nadie en El Salvador se anima

“A pocos días de este magno evento, no tenemos certeza sobre mucha información valiosa y privilegiada para toda delegación, previa a su viaje. Además, no se cuenta con toda la información de las competencias a realizarse“, detalló en X.

Publicidad

Bukele, también aspirante a la presidente del Comité Ejecutivo de la FESFUT, añadió: “Le deseo lo mejor al comité organizador de este gran reto, pero es importante que, en las próximas horas, todos los países involucrados recibamos la información relevante y de peso para poder estar tranquilos ante esta real preocupación que sentimos por la participación de nuestro contingente“.

Publicidad

“Reiteramos también el apoyo a nuestros atletas y al Comité Olímpico de El Salvador, esperando que comprendan nuestra posición, ya que están en juego muchas cosas”, cierra el comunicado del directivo.

Publicidad

En total, la delegación cuscatleca estará integrada por 503 atletas, contando a los futbolistas de la Selección Sub-20 que dirige Erick Dawson Prado y los abanderados: la patinadora Ivonne Nóchez y el judoca Diego Cálix, quienes la encabezarán en la Ceremonia Inaugural.