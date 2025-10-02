Es tendencia:
De Thomas Christiansen para Bolillo Gómez: la amenaza del DT de Panamá que calienta el partido con El Salvador

El entrenador dejó un contundente mensaje en la previa de la segunda ventana de Eliminatorias Concacaf.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Thomas Christiansen dejó un duro mensaje para Bolillo Gómez.
© rrssThomas Christiansen dejó un duro mensaje para Bolillo Gómez.

Thomas Christiansen lanzó una amenaza a Hernán Darío Gómez con la que se calienta cada vez más la próxima doble fecha de Eliminatorias al Mundial 2026. Nadie esperaba este mensaje de un entrenador al otro, que acaba de llegarle.

El Salvador está como escolta de Surinam en el Grupo A, donde Panamá va en tercer lugar y Guatemala ocupa el último puesto. Todavía quedan cuatro jornadas por jugarse, y nadie quiere descartar sus posibilidades. Cada punto es elemental.

Previo a la ventana correspondiente al mes de octubre, en la que muchas de las cuestiones en juego podrían ya quedar definidas, Christiansen no dudó en dejar un contundente envío para Gómez. La Canalera está preparada para todo.

Thomas Christiansen calienta el partido: mensaje directo al Bolillo Gómez en la previa

Thomas Christiansen brindó una conferencia de prensa en la que se refirió a la famosa “Maldición del Cuscatlán”, que pone contra las cuerdas a Panamá por nunca haber podido ganar ni siquiera un partido allí por las Eliminatorias.

El director técnico de origen europeo explicó que sus jugadores estarán a la altura de las circunstancias. Dijo, además, que ese tipo de rachas están para quebrarse. Quiere dejar su nombre en la historia por varios motivos distintos.

“Esas cosas están para romperlas, y nosotros vamos a ir con todo. Vamos a ir con una buena mentalidad, a disputar ese partido con máxima intensidad, pero con cabeza, también”, respondió el entrenador sobre el esperado enfrentamiento.

