Bolillo Gómez confirma la peor noticia: El Salvador pierde a una figura para lo que resta de Eliminatorias al Mundial 2026

La Selección de El Salvador recibió un duro golpe en la antesala de la próxima fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Una nueva lesión complica los planes del cuerpo técnico de Hernán “Bolillo” Gómez, que deberá ajustar su convocatoria de emergencia.

El entrenador confirmó que una de sus principales figuras no podrá volver a jugar en lo que resta del proceso clasificatorio. La noticia llega en un momento clave, con compromisos decisivos ante Guatemala y Panamá, donde la “Selecta” necesita sumar para mantenerse con vida en la competencia.

ver también ¡Atención Panamá y Guatemala! El Bolillo Gómez se ve obligado a hacer cambios en la convocatoria de El Salvador

¿Cuál figura perdió El Salvador por el resto de las Eliminatorias?

En una exclusiva de Bazucaback, se informó que Harold Osorio fue descartado por el técnico Hernán Darío Gómez para lo que resta de la eliminatoria mundialista. El mediocampista sufrió una lesión en el hombro, por lo que no podrá estar en los próximos partidos de El Salvador.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Con la baja de Harold Osorio, ya son cinco los jugadores lesionados en la selección de El Salvador de cara a la próxima fecha FIFA, donde enfrentarán a Guatemala y Panamá. Las múltiples ausencias representan un serio desafío para Hernán Darío Gómez, que deberá rearmar el plantel y ajustar su estrategia para ambos compromisos.

Publicidad

El Salvador sufre múltiples bajas antes de enfrentar a Guatemala y Panamá

La Selección de El Salvador atraviesa un panorama complicado antes de la próxima fecha FIFA, con varias ausencias confirmadas y otras en duda. A la baja de Harold Osorio, descartado por lesión en el hombro, también se suma la de Jorge Cruz, quien se ausentó por motivos familiares según informó El Gráfico.

Publicidad

Además, el capitán Henry Romero volvió a resentirse de su lesión en la rodilla y su participación sigue en duda. El cuerpo técnico también perdió a Bryan Tamacas y Diego Flores por distintas molestias físicas, lo que deja a Hernán Darío “Bolillo” Gómez con un plantel diezmado para los duelos ante Guatemala y Panamá.