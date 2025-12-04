“Llegar bien preparados”: El pedido de Jaime Penedo a Thomas Christiansen para el Mundial 2026

El exguardameta Jaime Penedo, histórico por ser el primer portero panameño en disputar un Mundial, será una de las leyendas invitadas por la FIFA al sorteo de la Copa del Mundo 2026, que se realizará este viernes en Washington. Desde la capital estadounidense, el mundialista compartió sus sensaciones en una entrevista con Sertv Deportes, destacando el orgullo que siente por una nueva clasificación canalera: “Contento y orgulloso por el grupo de jugadores que consiguió una segunda clasificación”, afirmó con evidente emoción.

Penedo reconoció que volver a vivir un sorteo mundialista lo llena de nostalgia, recordando aquella experiencia que le tocó presenciar años atrás. “Me recuerda cuando fue el sorteo de nosotros. En su momento me tocó vivirlo en Rumania… Sé lo que pueden sentir los compañeros, los jugadores van a estar ansiosos y a la expectativa, y eso es lo lindo”, explicó el exguardameta, subrayando la mezcla de tensión y ilusión que suele acompañar estos momentos.

El pedido de Penedo a Christiansen

De cara a lo que viene, Penedo enfatizó la importancia de la planificación post–sorteo. Para él, conocer a los futuros rivales es el punto de partida para que el seleccionador pueda diseñar una preparación acorde a la exigencia del torneo. “Después del sorteo es importante saber qué rivales te tocarán. De cara a eso, el técnico aterrizará la planificación de los partidos amistosos. A la Copa del Mundo hay que llegar bien preparado, todos van a competir a gran nivel y nosotros no podemos quedarnos atrás”, subrayó.

Consultado sobre las aspiraciones de Panamá, el exportero fue claro al definir el reto: “El Mundial es un torneo muy difícil, es la élite del fútbol de selecciones. Hay que ir bien preparados para poder competir”. Sus palabras reflejan tanto prudencia como ambición, entendiendo la magnitud del desafío que enfrentará el conjunto dirigido por Thomas Christiansen.

Penedo ya se encuentra en territorio estadounidense como parte del selecto grupo de figuras invitadas por la FIFA, donde compartirá escenario con nombres de talla mundial como Rio Ferdinand, Tom Brady, Aaron Judge y Shaquille O’Neal. Un cartel de figuras que aporta brillo adicional a una ceremonia que genera gran expectativa en el continente.

Panamá conocerá a sus rivales este viernes. En representación oficial asistirán el técnico Thomas Christiansen y directivos de la Federación Panameña de Fútbol, mientras que la FIFA anunciará el calendario oficial un día después, el sábado 6 de diciembre. Hasta ahora, 42 selecciones tienen su boleto asegurado, quedando pendiente la definición de los últimos seis cupos en el repechaje de marzo de 2026.

