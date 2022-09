Nelson Bonilla regresó a su natal El Salvador para vestir nuevamente los colores del club que lo vio nacer, el Alianza Fútbol Club. Ha pasado casi una década desde que el delantero abandonó las filas capitalinas para embarcarse a una aventura en el exterior, la cual lo llevó a jugar, por ejemplo, en Rumania y Portugal. Dichos destinos le permitieron conocer de primera mano cómo es la realidad del futbolista en Europa, la cual contrasta fuertemente con la que viven los jugadores profesionales en suelo cuscatleco.

De ello habló con El Gráfico, en donde reveló que para llegar al conjunto Albo tuvo que ceder: "Yo me puedo permitir aceptar muchas cosas, soy consciente de lo que pasa acá. Sólo por mí no van a cambiar las cosas, sino por todo el gremio del fútbol (...) Los futbolistas tenemos que agarrar la batuta y empaparnos de todo lo que es el estatuto del jugador de la FIFA: cuáles son nuestros derechos, qué nos corresponde, qué podemos pedir y qué no. Lo principal es cambiar la forma en cómo se estructuran los contratos, que sea profesional", aseguró Bonilla.

"Hay lugares en donde amenazan a los jugadores: 'Si vos no me firmás el finiquito no vas a jugar en ningún lado'. Y eso ha pasado desde años atrás. La verdad es que aquí se atropellan los derechos de una forma que yo no he visto en ningún lado del mundo. Si en un concierto no llega el artista, no hay concierto. Entonces si en un estadio no hay futbolistas, no hay partido. No va a valer de nada que sólamente diez o veinte jugadores se armen de valor, porque el beneficio es para todos", continuó duramente.

También, develó que no todos están comprometidos con la Asociación de Futbolistas Profesionales de El Salvador (ASOFUTPROES): "No estamos unidos en esta causa, lastimosamente. No creo que sea tanto la necesidad, sino el desconocimiento. Si sabemos que lo que nos están dando no es correcto y lo aceptamos, después no nos podemos quejar. Los jugadores no se ponen a pensar que si se ponen firmes, una amenaza no va a servir de nada. Una buena huelga para arreglar las cosas y ahí se va a terminar todo".

Esta sería una medida extrema para el ariete, pero, según su criterio, se debe "sentar postura" para que haya "una forma de contrato. No puede ser posible que ellos decidan por nostros. He estado en cinco países y nunca vi que ningún dirigiente quisiera negociar mi contrato. Aquí negocian el precio del contrato, pero no me están diciendo: 'Mira, yo te voy a dar biáticos, te voy a dar lo otro y tu salario neto van a ser cien dólares'. A final de cuentas va a ser beneficioso para el espectador y para el jugador, porque si están bien no van a tener excusas para no rendir", culminó.

Esta noche se juega todo por Liga Concacaf

Hoy, a partir de las 8:00 p.m., Alianza visitará a Alajuelense en el Alejandro Morera Soto por la vuelta de los cuartos de final. Según Adonai Martínez, "Nelson está bien físicamente, pero está para dar unos minutos en el segundo tiempo. Si es necesario, lo vamos a ocupar". También, como noticia positiva, resalta la recuperación de Mario González y Marvin Monterroza, los grandes ausentes del primer juego, el cual se lo llevaron los ticos por 1-0.