Fuerte revelación realizó el portal noruego Josimar Fotball sobre el Instructor de Árbitros FIFA de la FESFUT y también vicepresidente del departamento de arbitraje, Rodolfo Sibrián. Son seis denunciadas efectuadas por diferentes mujeres en las que lo acusan de haber cometido el delito del acoso sexual.

El dirigente de la Federación de El Salvador utilizaba su cargo para obtener sexo a cambio de designar a diferentes árbitros mujeres para partidos nacionales e internacionales. Él se suma a unos 8 funcionarios que han sido acusados de haber cometido este tipo de actos ilegales y violentos.

"Al menos seis árbitros han acusado a Rodolfo Sibrián de acoso sexual y sextorsión. A pesar de las acusaciones, Sibrián sigue siendo instructor de árbitros certificado por la FIFA en la Federación de Fútbol de El Salvador (FESFUT)", explicaba el periodista francés Romain Molina en su nota.

Una de las denunciadas habló: "Es una pena. Esta gente es desvergonzada. No les importamos, no les importa nuestro bienestar. Cada vez que intentábamos denunciarlo no pasaba nada. Estamos sin esperanza de alguna manera. FESFUT, CONCACAF, FIFA, nadie está tomando medidas. Conozco a algunas de las chicas que solo querían jugar al fútbol. Otros solo querían arbitrar porque nos encanta, nos encanta el fútbol. Pero en estas condiciones, quiero decir, no daré sexo ni saldré con alguien por una carrera".

Y cerró: "Pero así es como piensan estas personas. Creen que pueden hacer lo que quieran con nosotros porque el sistema que construyeron los protege. Vivimos en un país duro, violento. La justicia puede ser complicada de obtener, especialmente para las mujeres. Se están aprovechando de ello y se están saliendo con la suya".