La Selección de Fútbol de El Salvador culminó en la noche del último miércoles, con una derrota por 2-0 ante México en el mítico Estadio Azteca, su participación en el Octogonal Final, instancia decisiva de las Eliminatorias Concacaf rumbo a la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 (que tendrá el sorteo de su fase de grupos este viernes).

Si bien logró acumular dos victorias, La Selecta acabó anteúltima (solo por encima de Honduras) y por ende quedó al margen de la cita máxima. Hugo Pérez, entrenador del combinado nacional, señaló que se avecina un nuevo proceso, del cual pueden dejar de formar parte algunos jugadores.

"Algunos no van a continuar. Necesitamos una renovación. Para ir a un Mundial necesitás a tipos que sean consistentes", manifestó en citas reproducidas por El Gráfico. "Si los jugadores de El Salvador no salen a jugar fuera o no se preparan, no estarán en selección. Esa no es una responsabilidad del club, no es excusa para que un jugador no se cuide, no se entrene y no coma bien. Eso se acabó mientras yo esté", añadió.

"Hay jugadores que probablemente no continuarán y yo se los dije, porque no me ando escondiendo. Les dije que les agradecía a todos por lo que hemos hecho, pero la vida sigue. A los que no voy a llamar, yo les hablaré por teléfono y, si tenemos que darles un partido de despedida, se los damos", continuó.

Además, realizó una autocrítica: "Tal vez me equivoqué en probar jugadores. Tal vez me equivoqué en pensar que algunos jugadores me iban a dar más. Ya tengo una idea de quienes van a estar y quienes ya no".