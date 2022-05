Hace semanas que corre el rumor de una supuesta pelea entre Marvin Monterroza y Hugo Pérez. Supuestamente, se habrían peleado por diferentes puntos de vista sobre el juego de El Salvador. El periodismo cuscatleco empezó a presumir que debido a eso, el volante de Alianza no volvió a ser llamado.

En el programa Selecta TV, al entrenador del combinado nacional le consultaron si llamará o no al centrocampista para los encuentros que se vienen por la Liga de Naciones y él respondió francamente. El DT no se guardó nada y terminó explicando la decisión tomó con respecto al futbolista.

"Es una decisión técnica. Alguien decía que me había peleado con él, pero yo no me he peleado con nadie. En este momento, por causas técnicas, él no está convocado", respondió Hugo Pérez ante la consulta directa sobre si llamará o no a Marvin Monterroza para que se sume a los partidos de junio.

Luego, el entrenador de la Selecta explicó ante los periodistas y la afición salvadoreña su motivo para dejarlo afuera de la convocatoria a la Liga de Naciones de Concacaf : "Hubo varias semanas que estuvo inactivo. No quiere decir que ya está descartado, pero tiene que ponerse a tono".

Veremos si con el pasar del tiempo Marvin Monterroza regresa a la selección de El Salvador o con Hugo Pérez en el banquillo no vuelve. El mediocampista de Alianza jugó 39 partidos en el combinado nacional y anotó 2 goles, todos en las pasadas Eliminatorias. Su debut con la Selecta fue en el 2014 ante República Dominicana.