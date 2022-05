Una de las grandes movidas que realizó El Salvador fue convencer a Alex Roldán para que juegue en la Selecta. Fueron a buscarlo cuando oscilaba entre los cuscatlecos, Guatemala o esperar por Estados Unidos. Terminó eligiendo al combinado elegido por Hugo Pérez y ahora es una pieza fundamental.

Al entrenador del combinado nacional lo invitaron al programa de Selecta TV y escucho como Diego López se refirió a la Concachampions obtenida por el lateral. El periodista declaró que no sintió como un logro de un salvadoreño el campeonato del legionario debido a que no lo siente como un compatriota nacido y formado en su país.

Luego, el panelista lo terminó comparando con otro histórico cuscatleco que jugo en la MLS: "Tiene más mérito Cienfuegos al sobreponerse a la situación del país. Yo no sé si es menos o más salvadoreño, solo digo que Cienfuegos creció aquí y se formó aquí y ganó con Galaxy. A mi no me sale decirle como 'el salvadoreño que ganó la Liga de Campeones'".

Hugo Pérez decidió contestarle y defender a su futbolista: "Alguien dijo que no consideraba a Álex Roldán como a Cienfuegos pero eso es bastante injusto porque Roldán no tiene culpa de nacer en Estados Unidos y además el decidió jugar para El Salvador. A él le pareció lo que le propusimos como país y por las raíces de su familia. Tiene todo el derecho de ser quien es porque tiene sangre salvadoreña y nos representa en Estados Unidos".

Y cerró: "Yo no pude jugar acá pero Estados Unidos me dijo que me querían, pero nunca se fijaron si era salvadoreño sino en como los podía ayudar. Ese comentario no me pareció porque cuando uno dice esas cosas es porque tiene algo en el corazón y no lo aguanta y lo dice y después lo querés poner de una forma pintoresca para que no parezca tan mal pero criticaste a alguien que no tiene derecho a ser criticado porque no es culpa de él".