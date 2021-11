Hugo Pérez: "Si mañana me voy de El Salvador no va a ser porque yo quiera"

Con la derrota contra Panamá, El Salvador complicó mucho sus posibilidades de clasificar a Qatar 2022 y está con un pie y medio afuera. La Selecta tiene 6 puntos y está a 8 de los últimos que entran con 6 fechas para disputarse. Hugo Pérez sabe que no solo no lo acompañan los resultados, sino que tampoco el rendimiento.

En el programa Güiri Güiri al Aire, le consultaron al estratega por la posibilidad de ir a dirigir una equipo de la MLS. El DT tiene contrato vigente hasta el 2025 y la FESFUT planea un proyecto a largo plazo, pasa lo que pasa en las Eliminatorias Concacaf. El estratega habló de esto y ratificó sus ganas de continuar.

"Yo no voy a cuestionar eso, pero te puedo decir que yo tengo compromiso con la selección y me ha dolido esto de la situación en que están, porque cuando yo vine me pidieron clasificar a la octagonal, que era lo más importante, y ya metiéndonos digo, bueno, vamos a pelear por todo y vamos a ver que pasa, pero no puedo llegar y estar pensando en el 2026", comenzó Pérez.

Además, habló sobre la posibilidad de irse y que en caso de que pase no será por decisión de él, sino por un tema de la dirigencia de la Federación: "Ahorita me ha quedado ese reto y si yo me voy mañana, no va a ser porque yo me quiera ir, va a ser porque no podemos trabajar en lo que yo quiero".

Para finalizar, cerró: "Estar aquí ganando mi dinero, que no es mucho tampoco, pero estar aquí sin hacer nada, sin tener un proyecto de nada sirve y con el presidente de la FESFUT lo hemos hablado y él me ha dicho que está dispuesto a que yo cumpla mi contrato y él su palabra de poder hacer las cosas a un futuro bien y eso tengo que darle crédito a él. Me lo dijo el martes, después del partido y que empecemos ya lo que vamos a hacer en 2026".