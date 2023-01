Los Ángeles Galaxy finalmente dieron a conocer el futuro de varios futbolistas para la temporada de la Major League Soccer, en el que sin duda estaba la incertidumbre de lo que pasaría con el salvadoreño Eriq Zavaleta, que a pesar de las complicaciones del año pasado entra en los planes del entrenador.

Zavaleta fue uno de los refuerzos de los angelinos para el 2022, pero no tuvo el rendimiento esperado, no logró tener el nivel futbolístico que mostró en años anteriores esto a consecuencia de las lesiones y lo que también causó que el entrenador no le tuviera la confianza para darle minutos.

A pesar de eso, los angelinos dieron a conocer el listado de futbolistas que estarán en el inicio de la pretemporada y para sorpresa de algunos, destaca el nombre del salvadoreño Zavaleta, que tendrá que ponerse a disposición del entrenador y así iniciar a trabajar para intentar ganarse un puesto, limpiándose así la imagen que dejó el año pasado.

Eriq Zavaleta y el resto del plantel de jugadores fueron convocados ayer para realizarse las pruebas médicas, su próxima cita será el martes 10 de enero cuando tengan que comenzar los entrenamientos y así iniciarse a enfocar de lleno en el comienzo del torneo en el que intentará recuperar el título.

Estos son los futbolistas del Galaxy para el 2023:

Porteros (4): Jonathan Bond, Jonathan Klinsmann, Russell Shealy y George Tasouris

Defensas (10): Julián Araujo, Martín Cáceres, Séga Coulibaly, Raheem Edwards, Marcus Ferkranus, Chase Gasper, Kelvin Leerdam, Chris Mavinga, Jalen Neal, ERIQ ZAVALETA

Volantes (13): Daniel Aguirre, Efraín Álvarez, Gastón Brugman, Douglas Costa, Mark Delgado, Samuel Grandsir, Adrián González, Carlos Harvey, Jonathan Pérez, Riqui Puig, Jose “Memo” Rodríguez, Adam Saldaña, Gino Vivi

Delanteros (3): Javier Hernández, Dejan Joveljić, Preston Judd