No se vio en TV: el cruce entre Alex Roldán y Eriq Zavaleta que sorprende a El Salvador antes de las Eliminatorias

Alex Roldán y Eriq Zavaleta sorprenden a todos en La Selecta con estas imágenes. Descubre de qué se trata todo.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

En la más reciente jornada de la MLS, el Seattle Sounders FC de Alex Roldán logró una contundente victoria por 0-4 como visitante ante el LA Galaxy de Eriq Zavaleta. Más allá del abultado marcador, el encuentro dejó un momento especial protagonizado por ambos futbolistas salvadoreños

Dicho cruce entre Roldán y Zavaleta, más allá de la competencia en la liga estadounidense, dejó entrever la buena relación que mantienen y encendió la ilusión de los aficionados de La Selecta.

Es un histórico de El Salvador y ahora suma un nuevo capítulo exitoso en su carrera

¿Qué sucedió entre Alex Roldán y Eriq Zavaleta?

Al finalizar el encuentro entre Seattle Sounders y LA Galaxy, Alex Roldán y Eriq Zavaleta se tomaron un momento para charlar en el centro del campo. Ambos futbolistas salvadoreños compartieron un cordial intercambio que refleja la buena relación que mantienen fuera de la competencia.

Alex Roldán y Eriq Zavaleta en La Selecta

La última vez que Alex Roldán vistió la camiseta de El Salvador fue el 11 de septiembre de 2023, en la derrota 2-3 ante Trinidad y Tobago por la Liga de Naciones de la Concacaf. En aquel partido, el capitán de la Selecta disputó los 90 minutos y dejó una buena actuación individual con calificación de 7.3.

Alex Roldán revela noticia que lo tiene feliz antes de volver a El Salvador
Alex Roldán – Selección de El Salvador

Ahora, la última aparición de Eriq Zavaleta con la selección de El Salvador también fue el 11 de septiembre de 2023, en la derrota 2-3 ante Trinidad y Tobago por la Liga de Naciones de la Concacaf.

El salvadoreño Eriq Zavaleta firmó contrato con LA Galaxy
Eriq Zavaleta – Selección El Salvador

¿Volverán Roldán y Zavaleta a vestir la camiseta de la Selecta?

Tras varios meses sin participar con El Salvador, la incógnita sobre el regreso de Alex Roldán y Eriq Zavaleta sigue abierta. Ambos han sido piezas clave en diferentes etapas del combinado nacional, y su presencia podría aportar liderazgo y experiencia en las próximas Eliminatorias.

Sin embargo, hasta ahora no hay una confirmación oficial, dejando a la afición a la espera de saber si volverán a defender los colores de la Selecta en los retos que se avecinan.

