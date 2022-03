CD FAS vs. CD Águila jugarán la jornada 13 del Clausura 2022 de El Salvador. Entérate día, horario y canal de TV para ver el juego EN VIVO y EN DIRECTO.

FAS vs. Águila: cuándo, dónde y por qué canal ver el clásico nacional por la fecha 13 del Clausura 2022 de la Liga Mayor de El Salvador

Mañana, Águila y FAS protagonizarán una nueva edición del clásico nacional en la 13ª fecha del Torneo Clausura 2022 de la Liga Mayor de El Salvador. Con tiranteces en la previa debido a que los emplumados no permitirán el ingreso de la afición visitante, los tigrillos, quintos con 18 puntos, buscarán bajar a los locales de la cima. Allí se ubican junto a Chalatenango, empatados en 23 unidades.

Águila vs. FAS: fecha, hora, estadio y canal de TV para ver el partido

El clásico nacional se jugará el sábado 19 de marzo, a partir de las 19:00 horas de El Salvador, en el Estadio Juan Francisco Barraza y se podrá ver EN VIVO por Canal 4 y su respectiva app, TCS Go . Los árbitros serán Ismael Cornejo (juez central), Juan Zumba (asistente 1), Eber Orellana (asistente 2) y Edgar Ramírez (cuarto árbitro).

Águila vs. FAS: cómo llegan los locales

El conjunto de Agustín Castillo llega dulce al clásico. No pierden hace cinco partidos, siendo sus resultados más recientes el gane 4-1 a Once Deportivo, el empate 0-0 con Alianza y el triunfo 2-0 ante Jocoro. Sin embargo, "Chochera" expresó su disgusto por las lesiones: "No estamos completos, ha sido una semana irregular para nosotros". Las bajas serían David Rugamas, Lester Blanco, Edwin Lazo y Fabio Burbano.

Águila vs. FAS: cómo llegan los visitantes

"Dominamos casi todo el partido (...) pero perdimos dos puntos en casa y nos sigue costando ganar. Debemos trabajar en cambiar la mentalidad", aseguró Jorge Rodríguez tras el 0-0 con 11 Deportivo, cotejo en el que Collazos falló un penal. Anteriormente, igualaron 1-1 con Alianza y se repusieron venciendo 2-1 a Platense. Empero, también tienen elementos en la enfermería. Se trata de Bryan Landaverde y Bladimir Díaz, quienes están en duda.

Águila vs. FAS: último partido entre ambos

La última vez que las dos escuadras se cruzaron fue el 23 de enero, en la segunda fecha del presente Clausura. En dicha oportunidad, Águila goleó 3-0 a FAS con dianas de Kevin Santamaría (57', 71') y Fabricio Alfaro (76').