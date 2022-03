Hugo Pérez, entrenador de la Selección Nacional de El Salvador, dio a conocer el listado de jugadores que serán tomados en cuenta para los partidos contra Jamaica, Costa Rica y México, correspondientes a las últimas jornadas de la Eliminatoria Mundialista de la Concacaf, en el que se buscará pelear por un pase al repechaje rumbo a Qatar 2022.

Tal como lo había dicho el seleccionador nacional, varios elementos le pidieron no ser convocados, incertidumbre que todavía reina hasta este momento, aunque en la nómina destaca la ausencia de Marvin Monterroza, Eduardo Vigil y Cristian Gil, quienes no fueron tomados en cuenta aunque no se confirma la razón.

Por otra parte, destaca la presencia de Styven Vásquez y Kevin Santamaría que son las novedades de esta nueva convocatoria, a ellos hay que sumarle a los legionarios: Enrico Dueñas, Eriq Zavaleta, Ronald Rodríguez, Alexander Larín, Cristian Martínez, Alexander Roldán, Eric Calvillo, Darwin Cerén, Joaquín Rivas y Nelson Bonilla.

El listado de futbolistas salió luego de los últimos microciclos que hizo el técnico Hugo Pérez, que fue donde sacó el listado final: “Muy importante el trabajo que hemos hecho estos días, el partido que hicimos ante la sub20 sirve para ver ciertas cosas y ver jugadores. Ya tenemos una idea de los 22 jugadores que irán a los tres partidos de la octagonal”.

La Selecta volverá a la actividad en la próxima Fecha FIFA, cuando el 24 de marzo visite a Jamaica en Kingston, mientras el 27 regresará a la actividad para recibir a Costa Rica en el estadio Cuscatlán y luego cerrará su actividad el 30 al visitar a México en el Azteca.