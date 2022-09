Los legionarios Eriq Zavaleta y Alex Roldán no han sido convocados en los últimos partidos de la Selección de El Salvador, luego que ambos tomara la decisión de no aceptar llamados como manera de protesta por no estar de acuerdo con las antiguas autoridades de la Federación de Futbol.

Pero ante la salida de la administración de Hugo Carrillo, tanto Zavaleta como Roldán han retomado las pláticas con el cuerpo técnico, siendo el mismo Gerson Pérez, asistente del estratega Hugo, quien aseguró que ambos futbolistas tienen la intención de regresar a los llamados y esto podría ser en la siguiente Fecha FIFA.

"Ya se habló con ellos y ambos están contentos con las nuevas direcciones en el fútbol y quieren apoyar el cambio lo más que se pueda. Quieren estar, pero el problema es que los equipos que jugaron Concachampions tuvieron que mover sus partidos y el Seattle jugaría el mismo día que nosotros contra Perú. Roldán no podría estar pero si no, viene con nosotros", dijo Pérez.

"En el caso de Zavaleta, vimos el calendario y no tiene partido en esa fecha así que quiere venir con nosotros. Quieren apoyar al país y esperan un cambio en el fútbol y quieren aportar desde su parte. Ellos quieren volver a la selección", agregó el entrenador sobre la situación de ambos legionarios.

El combinado salvadoreño volverá a la actividad en la Fecha FIFA de septiembre, el 23 tiene programado enfrentar a Honduras y recientemente se confirmó que también se jugará ante Perú el 27 del mismo mes.